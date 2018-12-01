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Trump Kuzey Kore İle Yeni Zirveye İstekli

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, G-20 KAPSAMINDA GÜNEY KORE VE AVUSTRALYA LİDERLERİYLE AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

Trump Kuzey Kore İle Yeni Zirveye İstekli

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, G-20 KAPSAMINDA GÜNEY KORE VE AVUSTRALYA LİDERLERİYLE AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

01 Aralık 2018 Cumartesi 08:29
Trump Kuzey Kore İle Yeni Zirveye İstekli

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, G-20 KAPSAMINDA GÜNEY KORE VE AVUSTRALYA LİDERLERİYLE AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI MOON JAE-İN İLE GÖRÜŞMESİNDE TRUMP\'IN "KUZEY KORE İLE YENİ BİR ZİRVE YAPMAK İSTEDİĞİNİ" SÖYLEDİĞİ BELİRTİLDİ

Washinton, 1 Aralık 18 (.): Arjantin\'deki G-20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Avustralya Başbakanı ScottMorrison ile ayrı ayrı görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Trump\'ın Güney Kore ve Avustralya liderleriyle ayrı ayrı görüştüğünü duyurdu. 

Sözcü Sarah Sanders tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon\'un "nükleerden tamamen arındırılmış Kore Yarımadası için" tüm adımları atma konusunda mutabık oldukları belirtildi.

Görüşmede, Trump\'ın, ABD ile Kuzey Kore arasında yapılacak ikinci bir zirveye sıcak baktığı ve bu düşüncesini Moon\'a kapsamlı olarak ilettiği kaydedildi.

Daha sonra Avustralya Başbakanı Morrison ile görüşen Trump\'ın, "ABD ile Avustralya arasındaki ilişkinin çok daha iyi bir noktaya ulaşacağını" vurguladığı ifade edildi.

Gün içinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanı sıra Japonya, Hindistan ve Arjantin liderleriyle de görüşen Trump\'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de yarın bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. 

(AA/TUĞ/ŞEB)

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