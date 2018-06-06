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Trump-kim Zirvesi İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı

İKİ ÜLKENİN ÇALIŞMA HEYETLERİ 6’NCI KEZ BİR ARAYA GELDİ

Trump-kim Zirvesi İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı

İKİ ÜLKENİN ÇALIŞMA HEYETLERİ 6’NCI KEZ BİR ARAYA GELDİ

06 Haziran 2018 Çarşamba 15:15
Trump-kim Zirvesi İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı
İKİ ÜLKENİN ÇALIŞMA HEYETLERİ 6’NCI KEZ BİR ARAYA GELDİ
Ankara, 6 Haziran 18 : ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un\'un 12 Haziran\'da Singapur\'da yapacağı zirvenin hazırlıkları sürüyor.
Güney Kore haber ajansı Yonhap\'ta yer alan habere göre, iki ülke heyetleri zirve için hazırlık çalışmaları yürütmek üzere Kuzey Kore ve Güney Kore sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü\'nde bir kez daha bir araya geldi.
ABD\'nin Filipinler Büyükelçisi ve eski nükleer müzakere temsilcisi Sung Kim ile Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Çoe Son-hui\'nin başkanlık ettiği heyetler sabah saatlerinde görüşmelere başladı.
Tarafların görüşmede zirve gündeminin detaylarını şekillendirmesi bekleniyor.
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İki ülke çalışma heyetleri 27 Mayıs\'tan bu yana aynı yerde 5 kez bir araya gelmişti. Bu çalışma heyetlerinin 6’ncı görüşmesi oldu.
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim 12 Haziran\'da Singapur\'da görüşecek.
Zirvede nükleer silahsızlanma ve güvenlik konuları masaya yatırılacak. Zirvenin 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı\'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.
(AA/RÇ/HÖ)

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