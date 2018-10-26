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Trump Karşıtlarına Yeni Şüpheli Paketler Gönderildi

Washington, 26 Ekim 18 : ABD\'de, ikisi muhalefetteki Demokrat Partili bir senatöre, biri de eski bir üst düzey istihbarat yetkilisine gönderilen üç şüpheli paket daha ele geçirildi.

Trump Karşıtlarına Yeni Şüpheli Paketler Gönderildi

Washington, 26 Ekim 18 : ABD\'de, ikisi muhalefetteki Demokrat Partili bir senatöre, biri de eski bir üst düzey istihbarat yetkilisine gönderilen üç şüpheli paket daha ele geçirildi.

26 Ekim 2018 Cuma 15:46
Trump Karşıtlarına Yeni Şüpheli Paketler Gönderildi

Washington, 26 Ekim 18 : ABD\'de, ikisi muhalefetteki Demokrat Partili bir senatöre, biri de eski bir üst düzey istihbarat yetkilisine gönderilen üç şüpheli paket daha ele geçirildi.

İki paketin, Florida\'daki bir posta dağıtım merkezinde, birinin de Manhattan\'daki bir postanede bulunduğu belirtildi.

Paketlerin 2020\'deki başkanlık seçimlerinde adı geçen Demokrat Parti\'nin New Jersey senatörü Cory Booker ve eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper\'ı hedef aldığı bildirildi.

Daha önce de, ABD Başkanı Donald Trump\'a muhalif önemli isimlere bombalı paketler yollanmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu FBI Florida\'daki posta dağıtım merkezinde arama yaptı. Bombalı paketler yollananlar arasında eski ABD Başkanı Barack Obama ve aktör Robert de Niro da vardı.

Miami\'deki bir posta dağıtım merkezinin de güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. İncelemeye bomba imha ekipleri ve eğitimli köpeklerin de katıldığı belirtildi.

Bu arada New York Polisi de Manhattan\'da ele geçirilen paketlerin "geçtiğimiz günlerde bulunanlara çok benzediğini" açıkladı. Bomba imha ekiplerinin de olay yerinde olduğu bildirildi.

Polis, halka Manhattan\'da paketin bulunduğu bölgeden uzak durulması çağrısı yaptı.

(BBC/FG)


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