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Trump Kanada\'dan Nato\'ya Daha Fazla Katkı İstedi

Ottawa, 23 Haziran 18 (.):ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı JustinTrudeau’ya bir mektup göndererek, NATO savunma harcamalarına Kanada’nın katkısını artırması çağrısında bulundu.

Trump Kanada\'dan Nato\'ya Daha Fazla Katkı İstedi

Ottawa, 23 Haziran 18 (.):ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı JustinTrudeau’ya bir mektup göndererek, NATO savunma harcamalarına Kanada’nın katkısını artırması çağrısında bulundu.

23 Haziran 2018 Cumartesi 07:58
Trump Kanada\'dan Nato\'ya Daha Fazla Katkı İstedi

Ottawa, 23 Haziran 18 (.):ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı JustinTrudeau’ya bir mektup göndererek, NATO savunma harcamalarına Kanada’nın katkısını artırması çağrısında bulundu.
Kanada resmi haber ajansı CanadianPress’in haberine göre, 19 Haziran tarihli mektupta Trump, NATO’da savunma harcamalarını artırma sözlerini tutmayan müttefiklerin ABD\'de hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.
Trump mektubunda "ABD, NATO’nun ortak güvenlik sorunlarıyla baş etmedeki başarısızlığını görmezden gelmek istemiyor." ifadesini kullandı. Kanada’nın Irak, Suriye ve Afganistan ile BM barış gücü misyonları dahil olmak üzere dünyanın başka yerlerinde yaptığı savunma katkılarını takdir eden Trump, daha sonra ‘’Bu katkılar, NATO’nun ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olmasını sağlamak için taahhütlerimizden geri kalmamız anlamına gelmez." diye ekledi.
Trump, "Dünya çapındaki güvenliğimizin en yetenekli müttefiklerinden ve liderlerinden biri olan Kanada\'nın devam eden savunma harcamaları NATO düzeyinde yüzde ikiden az bir oranda. Bu ittifakın güvenliğini zedelemekte ve aynı zamanda savunma harcamalarını yerine getirmeyen diğer müttefikler için de teşvik olarak tanımlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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Mektubunda gelecek ay Brüksel’de yapılacak olan NATO Zirvesi’ne atıfta bulunan Trump, "Zirvede, kabul edilen taahhütlerimizi yerine getirerek ittifak kredibilitesini ayakta tutmalıyız. Kanada tarafından savunma yatırım taahhüdü üzerinde anlaştığımız hedefleri karşılamak için güçlü bir tavsiye görmeyi bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kanada Ulusal Savunma Bakanı HarjitSajjan\'ın sözcüsü ReneeFiliatrault da, mektubun basına yansıması üzerine yaptığı açıklamada, "Kanada, NATO\'nun ittifak güçlerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği her operasyonuna katkıda bulunmaktan gurur duyuyor. Kanada\'nın dünyadaki NATO operasyonlarına katılımı, ittifaka olan bağlılığımızın somut bir işaretidir." dedi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin, bu ayın başında Kanada’da yapılan G7 Liderler Zirvesi’nde gerilmesinin ardından gelen mektuba, Kanada Başbakanı Trudeau’dan henüz bir cevap gelmedi. ABD yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük tarifeleri listesine Kanada’yı da eklemesinin neden olduğu gerginlik giderilmeden gelen mektubun, NATO Zirvesi’ne de olumsuz etki yapabileceği yorumları yapılıyor.
(AA/TUĞ/ŞEB)
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