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Trump, İran\'a Yönelik Yaptırımlara İlişkin Sosyal Medya Hesabında Kendi Fotoğrafı Üzerinde "yaptırımlar 5 Kasım\'da Geliyor" Yazılı Paylaşım Yaptı

Washington, 2 Kasım 18 (.): ABD Başkanı Donald Trump, İran\'a yönelik başlatılacak yaptırımlara ilişkin, sosyal medya hesabında, kendi fotoğrafı üzerinde

Trump, İran\'a Yönelik Yaptırımlara İlişkin Sosyal Medya Hesabında Kendi Fotoğrafı Üzerinde "yaptırımlar 5 Kasım\'da Geliyor" Yazılı Paylaşım Yaptı

Washington, 2 Kasım 18 (.): ABD Başkanı Donald Trump, İran\'a yönelik başlatılacak yaptırımlara ilişkin, sosyal medya hesabında, kendi fotoğrafı üzerinde

02 Kasım 2018 Cuma 21:18
Trump, İran\'a Yönelik Yaptırımlara İlişkin Sosyal Medya Hesabında Kendi Fotoğrafı Üzerinde

Washington, 2 Kasım 18 (.): ABD Başkanı Donald Trump, İran\'a yönelik başlatılacak yaptırımlara ilişkin, sosyal medya hesabında, kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım\'da geliyor" yazılı bir paylaşımda bulundu.

Trump, ABD yönetiminin, İran\'a yönelik nükleer anlaşmadan dolayı askıya alınan yaptırımları tekrar devreye sokacağını açıklamasının ardından, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. 

Donald Trump\'ın, kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım\'da geliyor" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı kısa sürede binlerce kez tekrar paylaşılıp beğenildi. 

(AA/RU/HA)

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