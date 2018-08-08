Trump\'ın Yıldızının Kaldırılması İstendi





Los Angeles/New York, 8 Ağustos 18 : ABD\'nin Kaliforniya eyaletindeki Batı Hollywood Belediyesi, Başkan Donald Trump\'ın Şöhretler Kaldırımı (Walk of Fame) olarak bilinen caddedeki yıldızının kaldırılmasını istedi.Belediye meclisinde oy birliği ile alınan kararda, Trump\'ın "kadınlara yönelik rahatsız edici davranışları ve diğer eylemleri" gerekçe olarak gösterilerek, Hollywood Ticaret Odası ile Los Angeles\'dan Trump\'ın yıldızının kaldırılması çağrısında bulunuldu.Ticaret Odası Başkanı Leron Gubler, Los Angeles Times gazetesine yaptığı açıklamada, Şöhretler Kaldırımı\'na eklenen yıldızların "tarihi bir parça" haline geldiğini, bu nedenle daha önce hiç kimsenin yıldızının kaldırılmadığını belirtti.ABD Başkanı Trump\'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı\'ndaki yıldızı, 2007 yılında "Çırak" adlı TV programındaki başarısı ve Kainat Güzellik Yarışmaları\'na yaptığı katkılardan dolayı konulmuştu.Trump\'ın yıldızı, ABD Başkan adayı olduktan sonra birçok defa saldırıya uğradı. En son geçen ay Austin Mikel Clay adlı bir kişi kazmayla kaldırımdaki yıldıza zarar vermiş, tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.Hollywood\'daki Şöhretler Kaldırımı\'nda 2 bin 600\'den fazla ünlünün yıldızı bulunuyor.(AA/AK/HA)