Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn İstifa Etti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddialar üzerine görevinden istifa ettiği bildirildi.

FLYNN: "RUS BÜYÜKELÇİ İLE YAPTIĞIM TELEFON GÖRÜŞMESİ HAKKINDA FARKINDA OLMAYARAK SEÇİLMİŞ BAŞKAN YARDIMCISI'NI VE DİĞERLERİNİ EKSİK BİLGİLENDİRDİM. BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI'NDAN ÖZÜR DİLEDİM VE ÖZRÜMÜ KABUL ETTİLER"

Washington, 14 Şubat 17 : Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddialar üzerine görevinden istifa ettiği bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Fylnn istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Rus Büyükelçi ile yaptığım telefon görüşmesi hakkında farkında olmayarak seçilmiş Başkan Yardımcısı'nı ve diğerlerini eksik bilgilendirdim. Başkan ve Başkan Yardımcısı'ndan özür diledim ve özrümü kabul ettiler. İstifamı veriyorum; bu kadar onurlu bir konumda ülkeme ve Amerikan halkına hizmet etmekten onur duydum. Başkan Donald J. Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ve onların topladığı diğer muhteşem ekiple bu yönetim ABD tarihinde en büyük yönetim olarak anılacaktır."

Trump'ın başkanlık görevini Barack Obama'dan devralmasından önce Flynn'in Rus Büyükelçi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları konuştuğu iddia edilmişti. Flynn bu iddiaları reddetmiş ve Kislyak ile taziye görüşmesi yaptığını öne sürmüştü.

Flynn'in ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i de bu yönde bilgilendirdiği belirtilmişti. Bunun üzerine Pence, Flynn'i savunmak üzere geçen ay emekli generalin Rus Büyükelçi ile asla yaptırımları konuşmadığını söylemişti ancak geçen hafta sonu ABD'nin önde gelen medya kuruluşları tarafından Flynn'in yaptırımları konuşmuş olabileceği iddiası ortaya atılmıştı.

Bu durum üzerine Flynn'in Pence'ten özür dilediği Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer tarafından doğrulanmış, Trump'ın emekli generalin durumunu değerlendirdiği belirtilmişti.

(AA/ÖZ/GÜL)