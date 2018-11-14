banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92143
ALTIN
210.759
DOLAR
5.4562
STERLİN
7.0725
EURO
6.1579
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Aydın’a üç buçuk yıl hapis cezası
AYDIN’A ÜÇ BUÇUK YIL HAPİS...
Hırsızlara okkalı ceza
HIRSIZLARA OKKALI CEZA
Bıçağı kapan saldırıyor
BIÇAĞI KAPAN SALDIRIYOR
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Trump’ın Suudi Arabistan Büyükelçi Adayı Abizaid

Washington, 14 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Büyükelçiliği görevine emekli bir asker olan John Abizaid\'i aday gösterdi.

Trump’ın Suudi Arabistan Büyükelçi Adayı Abizaid

Washington, 14 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Büyükelçiliği görevine emekli bir asker olan John Abizaid\'i aday gösterdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:48
Trump’ın Suudi Arabistan Büyükelçi Adayı Abizaid

Washington, 14 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Büyükelçiliği görevine emekli bir asker olan John Abizaid\'i aday gösterdi.

Beyaz Saray\'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump\'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi adayının Abizaid olduğu duyuruldu.

John Abizaid\'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında (CENTCOM) en uzun süreli görev yapmış asker unvanını elinde bulundurduğu vurgulanan açıklamada, emekliliğinin ardından bazı düşünce kuruluşlarında terörle mücadele alanında danışmanlık yaptığı belirtildi.

ABD Askeri Akademisinden mezun olan Abizaid, yüksek lisansını ise bu ülkenin en saygın üniversitelerinden biri kabul edilen Harvad Üniversitesinde Ortadoğu Çalışmaları Bölümünde tamamladı.

Abizaid\'in resmen elçi olarak atanabilmesi için Senatonun onayından geçmesi gerekiyor.

(AA/AK/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da
İran'da "altın Sultanı" İdam Edildi
İngiltere'de kabine “Brexit anlaşması“ için toplanacak
İngiltere'de kabine “Brexit anlaşması“ için toplanacak
Fas'ta
Fas'ta "kış Saati Uygulamasının İptali" Protestoları
İsrail, 58 Gün Açlık Grevi Yapan Filistinli Tutukluyu Serbest Bıraktı
İsrail, 58 Gün Açlık Grevi Yapan Filistinli Tutukluyu Serbest Bıraktı
Kktc'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Bakü'de Kutlandı
Kktc'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Bakü'de Kutlandı
Bm Güvenlik Konseyi Gazze İçin Toplandı
Bm Güvenlik Konseyi Gazze İçin Toplandı
Calıfornia'daki yangında can kaybı artıyor
Calıfornia'daki yangında can kaybı artıyor
ABD'den Kaşıkçı cinayetini örtbas sinyali
ABD'den Kaşıkçı cinayetini örtbas sinyali
Cnn Beyaz Saray'a Dava Açtı
Cnn Beyaz Saray'a Dava Açtı
Gazze'de Ateşkes Sağlandı
Gazze'de Ateşkes Sağlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim