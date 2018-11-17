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Trump\'ın, Rusya Soruşturmasıyla İlgili Savcının Sorularına Cevapları Hazır

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, ÖZEL SAVCI ROBERT MUELLER\'İN RUSYA SORUŞTURMASI BAĞLAMINDA KENDİSİNE YÖNELTTİĞİ SORULARI YAZILI OLARAK YANITLADIĞINI ANCAK BUNLARI TESLİM ETMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Trump\'ın, Rusya Soruşturmasıyla İlgili Savcının Sorularına Cevapları Hazır

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, ÖZEL SAVCI ROBERT MUELLER\'İN RUSYA SORUŞTURMASI BAĞLAMINDA KENDİSİNE YÖNELTTİĞİ SORULARI YAZILI OLARAK YANITLADIĞINI ANCAK BUNLARI TESLİM ETMEDİĞİNİ AÇIKLADI

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:52
Trump\'ın, Rusya Soruşturmasıyla İlgili Savcının Sorularına Cevapları Hazır
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, ÖZEL SAVCI ROBERT MUELLER\'İN RUSYA SORUŞTURMASI BAĞLAMINDA KENDİSİNE YÖNELTTİĞİ SORULARI YAZILI OLARAK YANITLADIĞINI ANCAK BUNLARI TESLİM ETMEDİĞİNİ AÇIKLADI
Washington, 17 Kasım 18 (.): ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcının sorularına yazılı olarak cevap verdiğini belirterek, henüz bu yanıtları ilgili makamlara teslim etmediğini duyurdu.
Beyaz Saray\'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Özel Savcı Robert Mueller\'in yürüttüğü Rusya soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Mueller\'in kendisine yazılı olarak yönelttiği soruları "çok kolay yanıtladığını" belirten Trump, "Size yöneltilen sorular kötü niyetliyse dikkatli olmanız gerekir." dedi.
Cevaplarını ilgili makamlara ne zaman teslim edeceğine dair bilgi vermekten kaçınan Trump, "Sorulara cevapları ben verdim, avukatlarım vermedi." ifadesini kullandı.
Trump, Kongre seçimlerinde Demokratların üstünlüğü ele geçirmesinin ardından Adalet Bakanı Jeff Sessions\'ın görevine son vermişti.
Sessions\'ı özellikle Mueller soruşturması konusunda yeterince adım atmadığı yönünde defalarca eleştirilerini dile getiren Trump, Sessions\'ın yerine geçici olarak ABD Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew Whitaker\'ı atamıştı.
Whitaker, Mueller soruşturmasına yönelik eleştiriyle dikkati çekiyor.
(AA/TUĞ/HÖ)

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