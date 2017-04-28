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28 Nisan 2017 Cuma 08:28

Trump'ın Kabinesi Tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesi, Çalışma Bakanlığına seçilen Alexander Acosta'nın Senato tarafından onaylanmasıyla tamamlandı.

Trump'ın Kabinesi Tamamlandı
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Washington, 28 Nisan 17 (.):  ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesi, Çalışma Bakanlığına seçilen Alexander Acosta'nın Senato tarafından onaylanmasıyla tamamlandı.

Acosta, ABD Senatosunda yapılan oylamada 38 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alarak ülkenin yeni Çalışma Bakanı oldu.

Daha önce George W. Bush yönetiminde görev alan Acosta, Trump'ın kabinesinde onay bekleyen son isimdi. Trump'ın 15 kişilik bakanlar kabinesi, Acosta'nın onaylanmasıyla yeni hükümetin 100'üncü günü dolmadan tamamlanmış oldu.

Son olarak Florida Uluslararası Üniversitesi Hukuk Fakültesinin dekanı olarak görev yapan Acosta, Trump'ın kabinesindeki tek "Hispanik" aday olma özelliğini taşıyor.

Donald Trump’ın Çalışma Bakanlığı için ikinci adayı olan Acosta'nın bugün yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Trump'ın ilk Çalışma Bakanı adayı Andrew Puzder ise iş ve özel hayatına yönelik eleştirilerle büyüyen muhalefet nedeniyle adaylıktan çekilmişti. Puzder'a yönelik muhalefette, asgari ücretin artırılmasına karşı çıkması ve yasal olmayan işçi çalıştırmasının yanı sıra eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları etkili olmuştu.

(AA/GÖZ/HA)

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