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Trump İle Putin Helsinki\'de Bir Araya Gelecek

Washington/Ankara, 28 Haziran 18 (.): ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in 16 Temmuz\'da Finlandiya\'nın başkenti Helsinki\'de bir araya geleceği bildirildi.

Trump İle Putin Helsinki\'de Bir Araya Gelecek

Washington/Ankara, 28 Haziran 18 (.): ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in 16 Temmuz\'da Finlandiya\'nın başkenti Helsinki\'de bir araya geleceği bildirildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:23
Trump İle Putin Helsinki\'de Bir Araya Gelecek

Washington/Ankara, 28 Haziran 18 (.): ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in 16 Temmuz\'da Finlandiya\'nın başkenti Helsinki\'de bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray\'dan yapılan açıklamada, liderlerin görüşmede ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin yanı sıra ulusal güvelik konularını ele alacağı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, temmuz ayında Avrupa\'ya yapacağı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceğini ifade etmişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da dün yaptığı açıklamada, Putin ve Trump\'ın üçüncü bir ülkede görüşeceğini kaydetmişti. Zirvenin tarih ve yerinin yarın açıklanacağını kaydeden Uşakov, iki liderin baş başa görüşeceğini, birlikte kahvaltı edeceğini ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceğini belirtmişti.

(AA/GÖZ/GÜL)

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