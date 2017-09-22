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22 Eylül 2017 Cuma 14:52

Trump İle Kim Arasında Söz Düellosu

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un &#34;deli&#34; olduğunu söyledi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, &#34;Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, açıkça görülüyor ki kendi halkının açlıktan ölmesini veya onları öldürmeyi önemsemeyen bir deli, daha önce hiç denenmediği bir şekilde denenecek!&#34; ifadesini kullandı.

Trump İle Kim Arasında Söz Düellosu
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TRUMP, KENDİSİ İÇİN "MECZUP" İFADESİNİ KULLANAN KUZEY KORE LİDERİ KİM'E "DELİ" DEDİ

Ankara, 22 Eylül 17 (.): ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "deli" olduğunu söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, açıkça görülüyor ki kendi halkının açlıktan ölmesini veya onları öldürmeyi önemsemeyen bir deli, daha önce hiç denenmediği bir şekilde denenecek!" ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, Trump için "meczup" ifadesini kullanmış ve ülkesini "tamamen ortadan kaldırma" tehdidinin pahalıya mal olacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurul'unda yaptığı konuşmada, dünya genelindeki bazı "haydut devletlerin" milletlerin baş ağrısı olduğunu anlatmış ve Kuzey Kore rejimini sert sözlerle eleştirmişti.

Trump, nükleer programını sürdürmesi halinde bu ülkeye karşı gerekli tüm adımları atmaya hazır oldukları mesajını vererek, "(Kuzey Kore lideri) Roket adam, hem kendisi hem de rejimi için intihar misyonunda. Eğer ABD, kendini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneği kalmayacak. ABD buna hazırdır, isteklidir ve bunu yapabilir. Ancak buna gerek kalmamasını umuyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

(AA/ID/GUR)

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