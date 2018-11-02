



Washington, 2 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, ABD - Meksika sınırına doğru ilerlemeye devam eden göçmen kafilesindeki göçmenlerin şiddete başvurmaları durumunda ABD\'li güvenlik güçlerinin \'radikal tedbirlerle\' karşılık vereceğini söyledi.Beyaz Saray\'da bir basın toplantısı düzenleyen Trump, ABD\'nin göç politikalarına dair planladığı değişiklikleri anlattı, aybaşında Honduras\'tan yola çıkan ve yeni katılımlarla hızla büyüyen göçmen kafilesine de değindi.ABD ya da Meksika\'da iltica başvurusu yapmak üzere ilerleyişine devam eden kafileye taviz verilmeyeceğini söyleyen ABD Başkanı, kafiledeki bazı göçmenlerin Guatemala - Meksika sınırındayken Meksika polisine taş attığını hatırlattı.Meksika sınırında yaşanan olayda bir göçmen polis müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti.Trump konuşmasında, "Umarım burada da aynısı olmaz. Ama size şunu açıkça söyleyebilirim: Meksika\'daki gibi taş atmaya kalkarlarsa güvenlik güçlerimiz ateşle karşılık verme seçeneğini değerlendirecektir. Sonuçta atılan bir taşın yüzünüze isabet etmesi de çok farklı bir durum değil" dedi.ABD\'ye ilerleyen göçmen kafilesinde yaklaşık 1500 kişi bulunuyor. Sığınma başvurusu yapmayı amaçlayan göçmenlerin büyük kısmı Orta Amerika ülkeleri Honduras, El Salvador ve Guatemala vatandaşları.Göçmen kafilesi Meksika - ABD sınırından yaklaşık 1500 km uzakta ve ilerleyişi de oldukça yavaş bir biçimde devam ediyor.Göçmenlerin ülkelerindeki fakirlik ve şiddet ortamından kaçarak ABD\'ye ya da Meksika\'ya iltica etmek istedikleri ifade ediliyor.ABD Başkanı Donald Trump ise göçmen kafilesini \'ABD topraklarını istila girişimi\' niteliyor.(BBC/FG)