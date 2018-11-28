Trump, G20\'de Putin\'le Yapacağı Görüşmeyi İptal Edebilir

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: “ULUSAL GÜVENLİK KURULUNUN (RUSYA -UKRAYNA GERGİNLİĞİ HAKKINDA) VERECEĞİ RAPORA GÖRE HAREKET EDECEĞİM. BELKİ DE (PUTİN İLE) BU GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEYECEK"

“(CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ) BİN SELMAN REDDEDİYOR, ÇEVRESİNDEKİ İNSANLAR REDDEDİYOR. CIA DE ONAYLAYARAK ONUN YAPTIĞINI SÖYLEMEDİ. CIA ‘O YAPMADI’ DA DEMEDİ"

“ORTA DOĞU\'DA KALACAK MIYIZ? BİR SEBEBİ İSRAİL. ORADA BULUNMAMIZDA PETROLÜN ÖNEMİ AZALIYOR. ÇÜNKÜ ŞU ANDA ESKİSİNE GÖRE ÜRETİMİ ARTIRDIK. BU DA ARTIK ORADA OLMAMIZA GEREK KALMADIĞI ANLAMINA GELİYOR”

Washington, 28 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından Arjantin\'deki G20 Zirvesi\'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşmeyi iptal edebileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Washington Post gazetesine verdiği özel mülakatta, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Kurulundan “tam rapor” beklediğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin’le Arjantin’de görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararı bu rapor sonrasında vereceğine dikkati çeken Trump, “Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek.” dedi.

Trump, Rusya\'nın Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasına değinerek, “Gerginlikten hoşlanmıyorum. Böyle bir gerginliğin yaşanmasını hiç istemiyorum.” ifadesini kullandı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Bir soru üzerine İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu da değinen Trump, ABD İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın bu cinayette rolü olduğunu söylemediğini iddia etti.

Bin Selman’ın kendisine yönelik iddiaları “defalarca reddettiğini” dile getiren Trump, Riyad ve Washington arasındaki ilişkilerin devam edeceği yönündeki kararının değişmediğini söyledi.

Trump, “Belki yaptı, belki de yapmadı.” ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

“Fakat bin Selman reddediyor, çevresindeki insanlar reddediyor. CIA de onaylayarak onun yaptığını söylemedi. CIA ‘o yapmadı’ da demedi, fakat O\'nun yaptığını onaylayarak söylemedi.”

“ORTA DOĞU’DA KALMAMIZIN BİR SEBEBİ ISRAİL”

Trump, Orta Doğu’da bulunan ABD birliklerine ilişkin soruya da yanıt verdi. “Dünya’nın bu bölgesinde kalacak mıyız? Bir sebebi İsrail.” ifadelerini kullanan Trump, petrol fiyatlarının düştüğüne dikkati çekti. Trump, “Orada bulunmamızda petrolün önemi azalıyor. Çünkü şu anda eskisine göre üretimi artırdık. Bu da artık orada olmamıza gerek kalmadığı anlamına geliyor.” dedi.

(AA/ÖZ/HA)