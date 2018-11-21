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Trump, Alman Otomobil Üreticilerini Beyaz Saray\'a Davet Etti

Berlin, 21 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump’ın Alman otomobil üreticilerinin üst yöneticilerini görüşmek için Beyaz Saray’a davet ettiği iddia edildi.     

Trump, Alman Otomobil Üreticilerini Beyaz Saray\'a Davet Etti

Berlin, 21 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump’ın Alman otomobil üreticilerinin üst yöneticilerini görüşmek için Beyaz Saray’a davet ettiği iddia edildi.     

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:50
Trump, Alman Otomobil Üreticilerini Beyaz Saray\'a Davet Etti
Berlin, 21 Kasım 18 : ABD Başkanı Donald Trump’ın Alman otomobil üreticilerinin üst yöneticilerini görüşmek için Beyaz Saray’a davet ettiği iddia edildi.     
Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt\'ın haberine göre, daha önce "AB´den ABD´ye gelen tüm otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulayacağız.” açıklamasını yapan Trump’ın Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO\'su) Herbert Diess, Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche ve  BMW üst yetkilisi Harald Krüger\'le görüşmek için Washington’a davet etti. 
Haberde, Alman hükümetinin gelecek hafta olması muhtemel toplantıdan haberdar olduğu ve üst düzey yöneticilerin de görüşmek için istekli oldukları belirtildi.
AB, son haftalarda Washington ile her seviyede görüşmeyi artırarak otomobil üreticileri için büyük bir pazar olan ABD ile ticaret savaşından kaçınmaya çalışıyor.
(AA/RÇ/HÖ)
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