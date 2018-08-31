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Trump, Abd\'yi Dünya Ticaret Örgütü’nden Çekmekle Tehdit Etti

New York, 31 Ağustos 18 : ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesini Dünya Ticaret Örgütünden (DTÖ) çekmekle tehdit etti.

Trump, Abd\'yi Dünya Ticaret Örgütü’nden Çekmekle Tehdit Etti

New York, 31 Ağustos 18 : ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesini Dünya Ticaret Örgütünden (DTÖ) çekmekle tehdit etti.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:36
Trump, Abd\'yi Dünya Ticaret Örgütü’nden Çekmekle Tehdit Etti

New York, 31 Ağustos 18 : ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesini Dünya Ticaret Örgütünden (DTÖ) çekmekle tehdit etti.

Trump, Bloomberg News\'e verdiği mülakatta, DTÖ\'nün ABD\'ye daha iyi muamele etmesi gerektiğini savundu.

HİZAYA GELMEZLERSE DTÖ’DEN ÇEKİLİRİZ

Haberde, Trump\'ın, "Hizaya gelmezlerse, DTÖ\'den çekilirim." sözlerine yer verildi.

Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, ABD\'nin DTÖ tarafından yıllarca "çok kötü" muamele görerek dezavantajlı bir konuma itildiğini iddia etmiş ve kuruluşun faaliyetlerini değiştirmesi gerektiğini savunmuştu.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ocak ayında yaptığı açıklamada, Çin\'in 2001 yılında DTÖ üyeliğinin hata olduğunu öne sürmüştü.

Uzmanlar, çok uluslu serbest ticaret sistemini kurmakta öncülük eden ABD\'nin DTÖ\'den çekilmesi durumunda, başta ABD olmak üzere küresel ekonominin ve dünya ticaretinin olumsuz etkileneceğini vurguluyor.

(AA/FG)

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