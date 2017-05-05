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05 Mayıs 2017 Cuma 07:00

Trump'a Başkanlığı Döneminin İlk New York Ziyaretinde Protesto

Görevini devraldıktan sonra doğum yeri ve Demokrat Partinin kalesi New York'a ilk kez gelen ABD Başkanı Donald Trump, protesto gösterileriyle karşılandı.

Trump'a Başkanlığı Döneminin İlk New York Ziyaretinde Protesto
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ABD BAŞKANI TRUMP, GÖREVİNE BAŞLADIKTAN SONRA İLK KEZ ZİYARET ETTİĞİ DOĞUM YERİ VE DEMOKRAT PARTİNİN KALESİ NEW YORK'TA PROTESTO EDİLDİ

New York, 5 Mayıs 17 : Görevini devraldıktan sonra doğum yeri ve Demokrat Partinin kalesi New York'a ilk kez gelen ABD Başkanı Donald Trump, protesto gösterileriyle karşılandı.

Trump, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile görüşmek ve daha sonra ABD ile Avustralya'nın yer aldığı Mercan Deniz Savaşı'nın 75'inci yılını anmak üzere düzenlenen yemeğe katılmak için geldiği New York'ta protesto edildi.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Manhattan'da toplanan yüzlerce gösterici Trump'a tepki gösterdi. "Göçmenlere evet, Trump'a hayır", "Benim başkanım değil" yazılı dövizler taşıyan protestoculara yoldan geçen bazı araçların sürücülerin de korna çalarak destek verdi.

First Lady Melania Trump ve küçük oğlu Barron'ın yaşadığı New York'taki Trump Tower'ın çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı ancak Donald Trump'ın Manhattan'daki evine gitmesinin beklenmediği ifade edildi.

(AA/ÖZ/HA)

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