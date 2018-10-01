banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98537
ALTIN
227.545
DOLAR
5.9432
STERLİN
7.7566
EURO
6.8787
Hırsız askerler kameraya yakalandı
HIRSIZ ASKERLER KAMERAYA YAKALANDI
Kadın tuvaletinde rötgencilik
KADIN TUVALETİNDE RÖTGENCİLİK
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Son yolculuğuna uğurlandı
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
banner282

Trump Yönetiminden Kaliforniya'ya “internet Tarafsızlığı“ Davası

Trump Yönetiminden Kaliforniya'ya “internet Tarafsızlığı“ Davası

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:36
Trump Yönetiminden Kaliforniya'ya “internet Tarafsızlığı“ Davası

HÜKÜMET, EYALET YÖNETİMİNİ "İNTERNET TARAFSIZLIĞI" KONUSUNDA FEDERAL HÜKÜMETİN DÜZENLEMELERİ ORTADAN KALDIRAN YAKLAŞIMINI SAPTIRMAKLA SUÇLUYOR

ABD'de federal hükümet, Kaliforniya eyalet meclisinin çıkardığı internet (ağ) tarafsızlığı yasasına karşı dava açtı.

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'ye göre, Adalet Bakanlığı ile Federal İletişim Komisyonunun (FCC) açtığı ortak davada eyalet yönetimi "federal hükümetin düzenlemeleri ortadan kaldıran yaklaşımını saptırmakla" suçladı.

ABD'nin en kalabalık eyaleti olan ve dünyanın önde gelen internet ve teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan Kaliforniya pazar günü kabul edilen yasayla ağ tarafsızlığı ilkesini yeniden uygulamaya geçirmişti.

İnternet servis sağlayıcılarının kaynağına bakmaksızın, belirli ürünlere ve web sitelerine öncelik vermeksizin tüm içerik ve uygulamalara hız ve altyapı sağlamasını öngören ağ tarafsızlığı kuralı, internetin kuruluşundan bu yana sanal ortam kurallarının şekillenmesinde yol gösterici ilke olmuştu.

Ağ tarafsızlığı, eski ABD Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan düzenlemeyle yazılı kural haline getirilmişti. Ancak FCC, 14 Aralık 2017'de yaptığı oylamayla ağ tarafsızlığı zorunluluğunu iptal etmişti.

Kaliforniya ABD'de ağ tarafsızlığını yeniden tesis etmeye yönelik düzenlemeler çıkaran ilk eyalet değil. Eyalet Yasama Temsilcileri Konferansı verilerine göre, ülkede 30 eyalette ağ tarafsızlığına yönelik toplam 72 yasa yürürlüğe konuldu.

6 eyalette ise valilerin konu hakkında çıkardıkları idari kararnameler bulunuyor. Kaliforniya dışında Oregon, Vermont ve Washington, FCC'nin federal düzenlemeyi iptalinden sonra kendi ağ tarafsızlığı yasalarını çıkarmıştı.

Son Güncelleme: 01.10.2018 18:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nyt'den Trump'ın Göçmen Politikasına Tepki
Nyt'den Trump'ın Göçmen Politikasına Tepki
Mali'de Tuareglere Saldırı: 22 Ölü
Mali'de Tuareglere Saldırı: 22 Ölü
İsveç Akademisinde Tecavüzle Suçlanan Jean-claude Arnault 2 Yıl Hapse Çarptırıldı
İsveç Akademisinde Tecavüzle Suçlanan Jean-claude Arnault 2 Yıl Hapse Çarptırıldı
Uad'dan Bolivya'nın Pasifik Okyanusu'na Erişim Talebine Ret
Uad'dan Bolivya'nın Pasifik Okyanusu'na Erişim Talebine Ret
Slovakya'daki Gazeteci Cinayeti
Slovakya'daki Gazeteci Cinayeti
Makedonya'daki Referandumun Resmi Sonuçları Açıklandı
Makedonya'daki Referandumun Resmi Sonuçları Açıklandı
Endonezya'daki Deprem Ve Tsunami Sonrası Bin 425 Mahkum Firar Etti
Endonezya'daki Deprem Ve Tsunami Sonrası Bin 425 Mahkum Firar Etti
Alman Bakan'dan Irkçı Terör Uyarısı
Alman Bakan'dan Irkçı Terör Uyarısı
Suriye'de Eylül Ayında 192 Sivil Öldürüldü
Suriye'de Eylül Ayında 192 Sivil Öldürüldü
Ermeni Kökenli Fransız Şarkıcı Charles Aznavour 94 Yaşında Hayatını Kaybetti
Ermeni Kökenli Fransız Şarkıcı Charles Aznavour 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim