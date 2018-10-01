Trump Yönetiminden Kaliforniya'ya “internet Tarafsızlığı“ Davası

HÜKÜMET, EYALET YÖNETİMİNİ "İNTERNET TARAFSIZLIĞI" KONUSUNDA FEDERAL HÜKÜMETİN DÜZENLEMELERİ ORTADAN KALDIRAN YAKLAŞIMINI SAPTIRMAKLA SUÇLUYOR

ABD'de federal hükümet, Kaliforniya eyalet meclisinin çıkardığı internet (ağ) tarafsızlığı yasasına karşı dava açtı.

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'ye göre, Adalet Bakanlığı ile Federal İletişim Komisyonunun (FCC) açtığı ortak davada eyalet yönetimi "federal hükümetin düzenlemeleri ortadan kaldıran yaklaşımını saptırmakla" suçladı.

ABD'nin en kalabalık eyaleti olan ve dünyanın önde gelen internet ve teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan Kaliforniya pazar günü kabul edilen yasayla ağ tarafsızlığı ilkesini yeniden uygulamaya geçirmişti.

İnternet servis sağlayıcılarının kaynağına bakmaksızın, belirli ürünlere ve web sitelerine öncelik vermeksizin tüm içerik ve uygulamalara hız ve altyapı sağlamasını öngören ağ tarafsızlığı kuralı, internetin kuruluşundan bu yana sanal ortam kurallarının şekillenmesinde yol gösterici ilke olmuştu.

Ağ tarafsızlığı, eski ABD Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan düzenlemeyle yazılı kural haline getirilmişti. Ancak FCC, 14 Aralık 2017'de yaptığı oylamayla ağ tarafsızlığı zorunluluğunu iptal etmişti.

Kaliforniya ABD'de ağ tarafsızlığını yeniden tesis etmeye yönelik düzenlemeler çıkaran ilk eyalet değil. Eyalet Yasama Temsilcileri Konferansı verilerine göre, ülkede 30 eyalette ağ tarafsızlığına yönelik toplam 72 yasa yürürlüğe konuldu.

6 eyalette ise valilerin konu hakkında çıkardıkları idari kararnameler bulunuyor. Kaliforniya dışında Oregon, Vermont ve Washington, FCC'nin federal düzenlemeyi iptalinden sonra kendi ağ tarafsızlığı yasalarını çıkarmıştı.