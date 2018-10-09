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Trump Yönetimi’nde Sürpriz İstifa

Trump Yönetimi’nde Sürpriz İstifa

09 Ekim 2018 Salı 16:08
Trump Yönetimi’nde Sürpriz İstifa

Trump yönetiminin uluslararası diplomasideki yüzü olan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifasını Başkan Trump’a sundu. Haley, yıl sonunda görevden ayrılacak.

Nikki Haley'nin istifa sebebi henüz belli değil. İstifa haberi, Washington'da genel olarak da sürpriz olarak da karşılandı.

Başkan Trump Haley ile Beyaz saray'da biraraya geldi. Trump, Nikki Haley'nin görevdeki performansını övdü, "İnanılmaz bir iş çıkardı, harika bir insan" dedi. Başkan Trump, Haley'nin görevde 2 yılı tamamladıktan sonra ayrılmak istediğinden daha önce bilgisi olduğunu "6 ay önce '2 yıl sonunda ara vermek istiyorum' demişti" sözleriyle anlattı.

Trump, Nikki Haley'e "Birlikte birçok sorunu çözdük, birçoğunu da çözme aşamasındayız. Kuzey Kore konusunda ilerleme kaydettik. Senin adına mutluyuz ama ayrıldığın için üzgünüz. Seni özleyeceğiz" dedi.

NİKKİ HALEY'NİN YERİNE KİM GELECEK?

Nikki Haley de Trump'la görüşmesi sonrasında "2 yıl içinde dış politikada yaşananlara bakın. Amerika saygı görüyor. Yaptığımız şeyler hoşlarına gitmeyebilir ama Amerika saygı görüyor" diye konuştu. Uluslararası toplumda tepkiyle karşılanan Trump yönetiminin İsrail Büyükelçliği'ni Tel Aviv’e taşıma kararını savundu.

Nikki Haley'nin konuşmasında Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'la ve kızı ve yine danışmanı Ivanka Trump’ı övmesi dikkat çekti; “Perde arkasından çok çaba sarf ediyorlar, keşke yaptıklarını herkes görebilse ve anlayabilse” dedi. İstifasında kişisel bir sebep olmadığını belirtti. "2020 Başkanlık yarışında aday olmayacağım. Bu kampanya için çalışmaya devam edeceğim. Bazen başka insanların gelmesi ve dönüşüm içinde kendi enerjilerini getirmesi iyidir" ifadelerini kullandı.

Nikki Haley, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde özellikle Rusya ve insan hakları konusunda sert eleştirileri dile getirmekten sakınmayan bir yetkiliydi. Suriye’de Rusya'nın varlığına ilişkin sert ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Haley’nin istifasının zamanlaması Washington’da diplomasi çevrelerinde genel olarak sürpriz olarak karşılandı. Nikki Haley’nin yerine kimin geleceği ile henüz belirsiz. Ancak Amerikan basınında istifanın ardından yapılan değerlendirmelerde Trump’ın kızı ve danışmanı olan Ivanka Trump’ın bu göreve getirilebileceği bir ihtimal olarak gündeme getiriliyor.

Başkan Trump önümüzdeki 2-3 hafta içinde Haley'nin yerine gelecek ismin açıklanabileceğini söyledi. "Nikki Haley, BM’deki bu görevi daha ihtişamlı hale getirdi. Bu işi yapmak isteyen çok insan var" diye konuştu.

Son Güncelleme: 09.10.2018 19:37
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