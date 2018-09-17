Trump Yönetimi FKÖ Washıngton Temsilcisinin Oturum İznini İptal Etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Washington Temsilcisi Husam Zomlot ile ailesinin oturum iznini iptal etti. Trump yönetimi, örgütün banka hesaplarını da kapattı.

ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na yapılan yardımların durdurulması, FKÖ’nün Washington Ofisi’nin kapatılması gibi Filistin aleyhine birçok karar alan Trump yönetiminden, Filistin’le ilişkileri gerecek bir adım daha geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, FKÖ Washington Temsilcisi Husam Zomlot ile eşinin ve iki çocuğunun 2020 yılına kadar geçerli olan oturma izinlerini iptal etti. Yönetim ayrıca örgütün banka hesaplarını da kapattı.

"ABD, FİLİSTİNLİLERE BASKI VE ŞANTAJ GİRİŞİMLERİNİ YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIDI"

ABD’nin ilişkileri daha da gerecek adımına Filistin tarafı ise tepkili. FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Ashrawi söz konusu adımı eleştirdi.

Trump yönetimini “kinci” olmakla suçlayan Ashrawi, "ABD’nin Washington DC’deki ofisimizi kapatacağını açıklaması yeterli değilmiş gibi, Trump yönetiminin şimdiki kinci eylemi inadına yapmak gibi bir durum. ABD, Filistinlilere baskı ve şantaj girişimlerini yeni bir seviyeye taşımış oldu.” açıklamasını yaptı.

Bir süredir Ramallah’ta bulunduğu bilinen Zomlot da yerel medyaya verdiği bir mülakatta, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, örgütün ofisinin kapanmasından sonra kendisinin ve ailesinin oturum izinlerinin iptal edileceğini ofis çalışanlarına bildirdiğini söyledi.

Ailesinin izinlerinin iptal edilmesine anlam veremediğini belirten Zomlot, “Bu diplomatik normların aleyhinde bir karar. Çocukların, eşlerin ve ailenin siyasi tartışmalarla hiçbir ilgisi bulunmuyor” dedi.

Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturduktan hemen sonra Ortadoğu'ya barışı getirebileceğini savunan Trump, sorunun çözümü için damadı Jared Kushner’ı görevlendirdi.

Trump, başta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak olmak üzere, iki devletli çözümü rafa kaldırmak, İran ile nükleer anlaşmadan çekilmek, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na yapılan yardımların durdurulması ve FKÖ'nün Washington temsilciliğini kapatmak gibi bir dizi tepki çeken karar imza attı.