Trump, Venezuela’nın İşgal Edilmesini İstemiş

Başkan Donald Trump’ın geçen Ağustos’ta Oval Ofis’te Venezuela’ya yaptırımların konuşulduğu bir toplantı sırasında danışmanlarına Amerika’nın Venezula’yı işgal etmesi gerektiği yönünde baskı yaptığı ortaya çıktı. Associated Press’in haberine göre, Trump toplantı sona ermek üzereyken danışmanlarına dönerek “Hızla dağılan bir Venezuela bölgesel güvenliği tehdit ederken, neden ABD bu sorunlu ülkeyi işgal etmesin?” diye sordu.



Habere göre Trump’ın bu teklifi karşısında, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster dahil odada bulunanlar şaşkına döndü. Daha önceden bilinmeyen bu diyaloğa ilişkin bilgi, Amerikan yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkiliden geldi.



Buna göre, 5 dakika civarında süren diyalogda McMaster ve diğerleri sırayla Trump’a, ülkeyi diktatörlüğe sürükleyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu cezalandırma amaçlı askeri bir operasyonun nasıl ters tepeceğini ve Latin Amerika ülkeleri arasında çok zor kazanılan desteği kaybetme riskini doğuracağını anlattı.



Ancak Trump pozisyonunda ısrar etti ve 1980’lerde Panama ile Grenada’nın işgali gibi geçmişteki “güç diplomasisi” örneklerini hatırlattı.



Danışmanlarının karşı çıkmasına rağmen Trump, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu sırasında, Latin Amerika’daki dört müttefikin liderleriyle özel bir akşam yemeğinde konuyu tekrar gündeme getirdi. Ancak destek bulamadı..



Beyaz Saray konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Ancak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bir sözcüsü, ABD’nin Venezuela’da demokrasinin yeniden tesisi ve istikrarın getirilmesine yardımcı olmak için elindeki tüm seçenekleri değerlendireceğini belirtti. Trump’ın öncülüğüyle ABD, Kanada ve Avrupa Birliği, Maduro dahil çok sayıda Venezuelalı yetkiliye yaptırımlar getirmişti.



