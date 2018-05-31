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Trump, ünlü ismi affettiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yazar ve film yapımcısı Dinesh D'Souza'nın affedileceğini açıkladı.

Trump, ünlü ismi affettiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yazar ve film yapımcısı Dinesh D'Souza'nın affedileceğini açıkladı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 21:27
Trump, ünlü ismi affettiğini duyurdu

Trump, ünlü ismi affettiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yazar ve film yapımcısı Dinesh D'Souza'nın affedileceğini açıkladı.

CNN'nin haberine göre, Trump, Twittter hesabı üzerinden yaptığı  paylaşımda, 2012 seçimlerinde Cumhuriyetçi senato adayı Wendy Long'un seçim  kampanyasına kukla bağışçılar üzerinden destek vermekten suçlu bulunan Dineeh D.Souza'yı affettiğini duyurdu.

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Trump paylaşımında, "Dinesh D'Souza'ya bugün genel af tanınacak.  Hükümetimiz tarafından çok haksız muamele gördü." ifadesine yer verdi.

2014'de federal kampanya finansman yasalarını ihlal ettiğini kabul  eden 57 yaşındaki D'Souza, adli rehabilitasyon merkezinde 8 ay nezaret altında  tutulmak dahil 5 yıl şartlı tahliye ve 30 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

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