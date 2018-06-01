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"Trump: “Umuyorum ki Kım İle 12 Haziran’da Görüşmemiz Olacak”

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da görüşme ihtimaline ilişkin,

"Trump: “Umuyorum ki Kım İle 12 Haziran’da Görüşmemiz Olacak”

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da görüşme ihtimaline ilişkin,

01 Haziran 2018 Cuma 06:27
"Trump: “Umuyorum ki Kım İle 12 Haziran’da Görüşmemiz Olacak”

 ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da görüşme ihtimaline ilişkin, "Umuyorum ki (Kim Jong-un ile) ayın 12'sinde görüşmemiz olacak. Ancak bu, her şeyin bir toplantıda halledileceği anlamına gelmiyor, belki ikinci veya üçüncü tur görüşmeler olabilir. Belki de hiçbir görüşme olmaz." dedi.

Trump, Teksas'a hareketinden önce Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Koreli muhatabı ile New York'ta yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçtiğini vurgulayan Trump, ikilinin cuma günü Washington'a gelmelerini beklediğini kaydetti.

"KIM'DEN GELECEK MEKTUBU BEKLİYORUM"

Trump, "Kuzey Kore ile gayet iyi gidiyoruz. Dışişleri Bakanımız (Kuzey Koreli muhatabıyla) çok iyi toplantılar gerçekleştirdi. Bugün bir kez daha buluşuyorlar. Sanıyorum cuma günü Washington'a gelecekler ve Kim Jong-un'dan bana gelen bir mektubu iletecekler. Şu anda o mektubu görmeyi bekliyorum. Görüşmeler çok olumluydu, sanıyorum süreç çok olumlu olacak." şeklinde konuştu.

Mektubun içeriğini bilmediğini ancak merakla okumayı beklediğini dile getiren Trump, basın mensuplarına yarını beklemelerini söyledi.

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 "İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ TUR OLABİLİR"

Trump, ABD ile Kuzey Kore arasında bir anlaşmaya varılıp varılmadığı sorusuna da "Bu bir süreç; neler olacağını göreceğiz. Ancak umuyorum ki (Kim Jong-un ile) ayın 12'sinde görüşmemiz olacak. Ancak bu, her şeyin bir toplantıda halledileceği anlamına gelmiyor, belki ikinci veya üçüncü tur görüşmeler olabilir. Belki de hiçbir görüşme olmaz." yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Kuzey Koreli üst düzey diplomat Kim Yong-çol, dün New York kentinde bir araya gelmişti. Yonhap ajansının haberine göre, Pompeo ve Kim, Manhattan'da akşam yemeğinde görüşmüş, ikilinin bugün yeniden bir araya gelmesinin beklendiği bildirilmişti.

Beyaz Saray dünkü açıklamasında, Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da yapılması muhtemel zirveyle ilgili hazırlıklarını "aktif bir şekilde" sürdürdüğünü belirtmişti.

Trump, 24 Mayıs'ta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını ifade etmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, 25 Mayıs'ta, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

Trump aynı gün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirveye hala açık olduğunu ve 12 Haziran'da dahi bu buluşmanın mümkün olabileceğini kaydetmişti.

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Son Güncelleme: 01.06.2018 09:54
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