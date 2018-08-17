Trump Türkiye’yi Suçladı!



Türkiye ve Amerika arasında, karşılıklı yaptırımlarla yükselen gerilimde Başkan Trump’tan yeni bir Türkiye mesajı geldi.

Trump Twitter mesajında, "Türkiye ABD’den yıllarca faydalandı. Şimdi de muhteşem Hristiyan rahibimizi bırakmıyorlar. Kendisinden bizi vatansever bir rehine olarak temsil etmesini istemek durumunda kalıyorum. Masum bir insanın serbest kalması için karşılığında hiçbir şey vermeyeceğiz. Biz Türkiye'den kesintiye gideceğiz," diye yazdı.

YENİ YAPTIRIM TEHDİDİ

Öte yandan Amerika Maliye Bakanı Steven Mnuchin Rahip Andrew Brunson’ın acilen serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye yönelik daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduklarının mesajını verdi. Mnuchin bu sözleri kabine toplantısı sırasında söyledi. ABD Maliye Bakanı, “Onu acilen serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazlası var” dedi.







