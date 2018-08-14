Trump Türkiye'ye F-35 teslimatını askıya alan tasarıyı imzaladı

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Türkiye'ye yeni nesil savaş uçağı F-35'lerin teslimatını askıya almayı öngören tasarı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump tarafından Fort Drum askeri üssünde imzalanarak yürürlüğe sokuldu.

New York'taki imza töreninde bir konuşma yapan Donald Trump yeni bütçe ile birçok alandaki silahların yenileneceğini belirtti. Amerikan başkanı "Nükleer silahlarımıza da bu bütçede ciddi bir yatırım yapıyoruz." dedi.

Trump yönetiminin önceki hafta iki Türk bakana yaptırım getirmesinin ardından Kongre de hem rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğunun devam etmesi hem de Ankara’nın Rusya’dan S-400 alımına tepki olarak F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimatını askıya alan bir tasarıyı geçirmişti.

Senato ve Temsilciler Meclisi’nin birlikte çalışıp içeriği üzerinde anlaşmaya vardığı ve yüzlerce sayfadan oluşan kapsamlı tasarıya eklediği bölüme göre, Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen F-35 uçakların Ankara’ya teslimatı, ABD Savunma Bakanı’nın Dışişleri Bakanı’yla da istişare ederek 90 gün içinde Kongre’nin ilgili komisyonlarına Türk-Amerikan ilişkilerinin durumuyla ilgili bir rapor sununcaya kadar askıya alınacak.

Söz konusu bölümde, "Türkiye'nin F-35 Programına katılımına yönelik bir sınırlandırma olmadığına" dikkat çekilirken, geçen haziran ayında aidiyeti Türkiye'ye geçen iki F-35 uçağının Türk pilotlarının eğitimi için Luke Hava Üssünde bulunduğu ve yaklaşık 2 yıllık eğitim süresi tamamlanıncaya kadar burada kalacağı belirtiliyor.

Yasada ayrıca, Türk hükümetinin rahip Andrew Brunson ve Serkan Gölge dahil Amerikan vatandaşlarını ve Amerikan misyonlarının yerel çalışanlarını “yasadışı ve haksız” biçimde hapiste tutmaya devam ettiği belirtiliyor. Türkiye’ye, NATO üyesi olarak “demokrasi, kişisel özgürlükler ve hukukun üstünlüğünü” koruma altına alma yükümlülüğünün gereği kapsamında bu kişileri derhal serbest bırakması ve sözkonusu davaları zamanlı, adil ve şeffaf şekilde çözüme kavuşturması çağrısı yapılıyor.

F-35’lerin üretim sürecinde en az 10 Türk şirketi kokpit ekranları gibi parçalar üretiyor. Türkiye şu ana kadar projeye 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Haziran ayında Amerika'da iki uçağın Türkiye’ye teslim töreni yapıldı. Ancak uçakların, götürüldükleri Arizona’daki üste Türk pilotlara yönelik eğitim sürecinin ardından Türk topraklarına transferi öngörülüyor ve bu sürecin 1-2 yıl sürebileceği belirtiliyor. Türkiye program kapsamında 100 adet F-35 uçağı almayı planlıyor.