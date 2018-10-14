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Trump: “Türkiye İle Harika Bir İlişkiye Sahip Olma Şansımız Var”

Trump: “Türkiye İle Harika Bir İlişkiye Sahip Olma Şansımız Var”

14 Ekim 2018 Pazar 06:32
Trump: “Türkiye İle Harika Bir İlişkiye Sahip Olma Şansımız Var”

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM. İLİŞKİLERDE ESKİYE DÖNMEK İÇİN BÜYÜK BİR ADIM"
 

"TÜRK HALKI BÜYÜK BİR HALK, BUNU BİLİYORUM" 
 

ANDREW CRAIG BRUNSON: "TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUZ. TÜRK HALKINI SEVİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilerek hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılan Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'ı Beyaz Saray'da kabulünde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İlişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım." dedi.
ABD Başkanı Trump, dün hakkındaki hüküm uygulanarak İzmir'de serbest bırakılan Amerikalı Papaz Brunson'ı Oval Ofis'te kabul etti.
Brunson konusunda özellikle son dönemde çok çalıştıklarını belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Şu anda Türkiye ile harika bir ilişkiye sahip olma şansımız var." ifadesini kullandı.
Trump, Brunson'ın serbest kalmasının ardından Türkiye'ye yaklaşımlarının düne göre farklı olduğunu  vurgulayarak, "Şu anda Türkiye ile harika bir ilişkiye sahip olma şansımız var." diye konuştu.
 

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUZ. TÜRK HALKINI SEVİYORUZ"
Daha sonra söz alan Papaz Brunson ise serbest kalması için çaba gösteren Amerikalı yetkililere teşekkür etti.
Trump'ın Türkiye'ye yeniden dönmek isteyip istemediği şeklindeki sorusuna yanıt veren Brunson, "Türkiye'yi seviyoruz. Türk halkını seviyoruz. Orada 25 yıl yaşadık." dedi.
 Brunson'ın sözlerinin ardından ABD Başkanı Trump da "Türk halkı büyük bir halk, bunu biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a, dün 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.
Ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasının ardından serbest bırakılan Brunson, ABD'ye gitmişti.
 

Son Güncelleme: 14.10.2018 11:12
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