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Trump: “Tatmin olmadım“

Trump: “Tatmin olmadım“

23 Ekim 2018 Salı 06:25
Trump: “Tatmin olmadım“

TRUMP, KAŞIKÇI SORUŞTURMASI İÇİN "BİR AY"I UZUN BULDU
 

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "SUUDİ ARABİSTAN'IN, GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ SORUŞTURMAYA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADAN TATMİN OLMADIM”

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamadan tatmin olmadığını belirtti.
Trump, Riyad yönetiminin soruşturma için bir aylık süre istediğini belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok." dedi. 
ABD Başkanı Trump, Teksas eyaletinin Houston kentine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. 
Daha önce Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamayı "güvenilir" bulduğunu belirten Trump, bu defaki açıklamadan tatmin olmadığını belirtti. 
Trump, Suudi Arabistan'ın soruşturma için bir aylık süre istediğini belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok." değerlendirmesinde bulundu. 
Soruşturma için Türkiye'de üst düzey ABD'li yetkililer olduğunu ifade eden Trump, "Bu gece ya da yarın sabah bu üst düzey yetkililer dönecek ama hem Türkiye'de hem de Suudi Arabistan'da yetkililerimiz var." diye konuştu. 
KAŞIKÇI OLAYI
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.
 

Son Güncelleme: 23.10.2018 09:50
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