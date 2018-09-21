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Trump'tan Yeni Siber Güvenlik Stratejisi

Trump'tan Yeni Siber Güvenlik Stratejisi

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
Trump'tan Yeni Siber Güvenlik Stratejisi

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ BELGESİ'Nİ İMZALADI 


BELGEDE, ABD KRİTİK ALT YAPI VE KURUMLARININ VERİTABANLARININ SİBER SALDIRILARA KARŞI GÜVENLİĞİ TAHKİM EDİLMESİ GEREKTİĞİNE DİKKATİ ÇEKİLİYOR


"SİBER CAYDIRICILIK İNİSİYATİFİ" ADI ALTINDAN BİR BİRİMİN OLUŞTURULACAĞI BELİRTİLEN BELGEDE, ABD'NİN SİBER GÜVENLİKTE KÜRESEL ÜSTÜNLÜĞÜNÜN TESİS EDİLMESİNİN PLANLANDIĞI VURGULANIYOR 


ABD'NİN KÜRESEL SİBER GÜVENLİK NORMLARININ OLUŞTURULMASINA ÖNCÜLÜK EDECEĞİ VE DEVLETLERİN BU NORMLARA UYMASININ SAĞLANMASI İÇİN ÇABA SARF EDİLECEĞİ KAYDEDİLİYOR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Donald Trump'ın siber saldırılara karşı daha saldırgan adımların atılmasını öngören bir Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi'ni imzaladığını duyurdu. 


Gazetecilere açıklama yapan Bolton, 15 yıl sonra ilk kez bir siber strateji belgesinin Başkan tarafından imzalandığını belirtti.


Söz konusu siber strateji belgesinin bugün yürürlüğe girdiğini anlatan Bolton, "ABD'ye karşı siber faaliyette bulunan her ulus bizim hem saldırı hem de savunma anlamında karşılık vereceğimizi beklemelidir." ifadelerini kullandı.


Beyaz Saray tarafından yayınlanan belgede, ABD'nin kritik alt yapı ve kurumlarının veritabanlarının siber saldırılara karşı güvenliği tahkim edilmesi gerektiğine vurgu yapılırken ABD'de siber suçları işleyenlere yönelik ihbar ve yasal işlem yapma konusunda daha etkili sistemlerin kurulması ve buna yönelik düzenlemelerin yapılacağı bildiriliyor. 


"Siber Caydırıcılık İnisiyatifi" adı altından bir birimin oluşturulacağı aktarılan belgede, ABD'nin siber güvenlikte küresel üstünlüğünün tesis edilmesinin planlandığına dikkati çekiliyor. 


Belgede ayrıca, ABD'nin küresel siber güvenlik normlarının oluşturulmasına öncülük edeceği ve devletlerin bu normlara uymasının sağlanması için çaba sarf edileceği kaydediliyor.


Son Güncelleme: 21.09.2018 14:30
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