Trump'tan Yeni Regülasyon Kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumların Gereksiz, zararlı ve külfetli regülasyonları belirlemesi için başkanlık kararnamesi çıkardı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, FEDERAL KURUMLARA "GEREKSİZ, ZARARLI VE KÜLFETLİ" REGÜLASYONLARI BELİRLEMELERİNİ EMREDEN BAŞKANLIK KARARNAMESİNİ İMZALADI

BU, TRUMP'IN ÜLKEDEKİ REGÜLASYONLARIN AZALTILMASINI AMAÇLAYAN DÖRDÜNCÜ BAŞKANLIK KARARNAMESİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumların "Gereksiz, zararlı ve külfetli" regülasyonları belirlemesi için başkanlık kararnamesi çıkardı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Donald Trump, tüm yürütme kurumlarına, regülasyonları azaltma direktifi veren başkanlık kararnamesini imzaladı.

Açıklamada, Trump'ın Amerikalı şirketlerin üst düzey yöneticileri eşliğinde Oval Ofis'te imzaladığı kararnamenin, federal kurumların "Regülasyon reformu görev güçleri" oluşturmasını emrettiği belirtildi.

Söz konusu görev güçlerinin istihdam, şirketler, ekonomi için gereksiz, zararlı ve külfetli regülasyonları araştıracağı ve tavsiyelerde bulunacağı kaydedildi.

Donald Trump, kararnameyi imzalarken, şunları kaydetti:

"Aşırı regülasyonlar istihdamı öldürüyor, şirketleri ülkemizden hiçbir zaman olmadığından daha hızlı kaçırıyor. Bu kararname, istihdamı öldüren regülasyonları kaldırmak ve ekonomik fırsatları artırmak konusunda gerçek sonuçlar elde etmemizi sağlayacak birçok yoldan biri. Şirketleri ABD'de iş yaptıkları için cezalandırmayı bırakacağız."

Trump, birkaç hafta önce, her yeni regülasyon için en az iki eski regülasyonun iptal edilmesi şartını getiren, Dodd- Frank Wall Street Reformu'nun yeniden gözden geçirilmesini emreden ve finansal danışmanları müşterilerinin çıkarı doğrultusunda hareket etmeye zorlayan kuralı kaldıran üç kararname daha imzalamıştı.

Seçim kampanyası boyunca aşırı regülasyonların her yıl 2 trilyon doların üzerinde zarara yol açarak ekonomik büyümeyi aşağı çektiğini savunan Trump, göreve gelmesinin ardından regülasyonların yüzde 75 veya daha fazlasını kaldırmayı hedeflediğini belirtmişti.