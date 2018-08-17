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Trump'tan Yeni 'Brunson' Açıklaması:

ÜST MAHKEME DE BRUNSON'IN

Trump'tan Yeni 'Brunson' Açıklaması:

ÜST MAHKEME DE BRUNSON'IN

17 Ağustos 2018 Cuma 15:59
Trump'tan Yeni 'Brunson' Açıklaması:

ÜST MAHKEME DE BRUNSON'IN "EV HAPSİ"NE İTİRAZI REDDETTİ

 ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de ev hapsinde tutulan Rahip Andrew Brunson'la ilgili yeni açıklama yaptı.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, Rahip Brunson için "Harika bir insan" dedi ve kendisine yöneltilen suçlamaları da "sahte" olarak niteledi.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Trump şöyle konuştu:

"Şu anda mahkemesi görülüyor, eğer buna mahkeme derseniz. Onu uzun zaman önce geri teslim etmeliydiler ve benim fikrime göre Türkiye çok çok kötü hareket etti" dedi.

"Bu işin sonunda nereye varacağını henüz görmediklerini" belirten Trump, "Olanları bir kenarda oturup izlemeyeceğiz. İnsanlarımızı alamazlar. Dolayısıyla neler olacağını göreceksiniz" ifadesini kullandı.

Trump dün gece de Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Türkiye ABD’den yıllarca faydalandı. Şimdi de muhteşem Hristiyan rahibimizi bırakmıyorlar. Kendisinden bizi vatansever bir rehine olarak temsil etmesini istemek durumunda kalıyorum. Masum bir insanın serbest kalması için karşılığında hiçbir şey vermeyeceğiz. Biz Türkiye'den kesintiye gideceğiz" diye yazmıştı.

BRUNSON'IN 'EV HAPSİ'NE İTİRAZA İKİNCİ RET

Bu arada İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itirazı reddetti.

Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt'un müvekkili hakkındaki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına ilişkin İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından, kararı itiraz yönünden bir üst mahkeme olarak İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi de inceledi.

Mahkeme, Brunson'ın avukatının taleplerini reddederek, sanığın "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devamı yönünde karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ile firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti.

Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

30 TEMMUZ'DA REDDEDİLMİŞTİ

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Temmuz'da dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'un 30 Temmuz'daki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın kaldırılmasına ilişkin başvurusu da aynı mahkemece reddedilmişti.

Son olarak Avukat Halavurt'un, 14 Ağustos'ta aynı yönde ikinci kez yaptığı itiraz, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmişti.

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Son Güncelleme: 17.08.2018 19:05
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