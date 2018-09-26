banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99149
ALTIN
234.161
DOLAR
6.0905
STERLİN
8.0270
EURO
7.1574
Sapık kocasını koruyor mu?
SAPIK KOCASINI KORUYOR MU?
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Çocuklara cinsel içerikli video izletti
ÇOCUKLARA CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO İZLETTİ
Katil Lord’a avukat atandı
KATİL LORD'A AVUKAT ATANDI
banner282
Flaş Haber
Katil Lord’a avukat atandı
Kapat

Trump'tan Türkiye'ye İdlib Teşekkürü

Trump'tan Türkiye'ye İdlib Teşekkürü

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:53
Trump'tan Türkiye'ye İdlib Teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump, ''İdlib müzakerelerine yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum.'' dedi. 

Trump, ilk kez başkanlık yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin nükleer silahsızlanma ve kitle imha silahları oturumunda İran'ı hedef aldı. 
 Suriye'de Esed rejiminin masum sivillere karşı kimyasal silah kullanması üzerine ABD'nin iki kez harekete geçtiği söyleyen Trump, ''Rusya ve İran, Suriye rejiminin kıyım yapmasına yardım ediyor. İran ve rejim, şiddeti terör ve kargaşa ihraç ediyor.'' ifadelerini kullandı. 
İran'ı teröre destek vermekle suçlayan Trump, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından bu gerekçe ile çekildiğini savundu. 
İran nükleer anlaşmasıyla Tahran yönetimine para aktığını savunan Trump, İran nükleer anlaşması imzalandığı günden beri ''İran'ın saldırganlığının'' daha da arttığını ileri sürdü. 
ABD'nin İran'a yönelik tüm yaptırımlarının kasımda devreye gireceğini kaydeden Trump, İran yaptırımlarının ihlal edilmesinin ise ciddi sonuçları olacağını söyledi.
İran, Rusya ve rejime İdlib'deki saldırılarını ''azalttıkları'' için teşekkür eden Trump, ''İdlib müzakerelerine yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum.'' dedi. 
 

Son Güncelleme: 26.09.2018 21:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'da Kötü Hava Koşulları
Yunanistan'da Kötü Hava Koşulları
İran Meclisi'nde
İran Meclisi'nde "ahvaz Saldırısı" Protestosu
Satürn'ün Uydusu Titan'da Kum Fırtınaları Görüntülendi
Satürn'ün Uydusu Titan'da Kum Fırtınaları Görüntülendi
Ikby Başbakanı Barzani'den Seçim Çağrısı
Ikby Başbakanı Barzani'den Seçim Çağrısı
Sanal Platformlardan
Sanal Platformlardan "yalan Haber" Adımı
Yunanistan'ın Sığınmacı Fonu Kullanımına İnceleme
Yunanistan'ın Sığınmacı Fonu Kullanımına İnceleme
Trump'tan Çin'e
Trump'tan Çin'e "seçimlere Müdahale" Suçlaması
Trablus'taki Havalimanı İki Hafta Aradan Sonra Açıldı
Trablus'taki Havalimanı İki Hafta Aradan Sonra Açıldı
Kremlin, İsrail İle Temasın Süreceğini Duyurdu
Kremlin, İsrail İle Temasın Süreceğini Duyurdu
İtalya'dan Macron'a Tepki
İtalya'dan Macron'a Tepki

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim