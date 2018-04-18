Trump'tan Türkiye'de Tutuklu Yargılanan Rahiple İlgili Paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump, casusluk yaptığı gerekçesiyle Türkiye'de tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson ile ilgili twitter hesabından "Ona casus diyorlar, ben ondan daha casusum"mesajını paylaştı.



Mesajında Rahip Brunson'ın suçsuzluğuna vurgu yapan Trump, “Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hristiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek" ifadelerini kullandı.



Başkan Trump daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı yüz yüze ve telefon görüşmelerinde de Rahip Brunson'ın durumunu gündeme getirmişti.



Pazartesi günü tekrar hakim karşısına çıkan Rahip Brunson hakkında mahkeme heyeti tutukluluğunun devamına karar verdi.



2016 Eylül ayınında tutuklanan ve cezaevine konulan rahip hakkında 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Davanın bir sonraki duruşma tarihi olarak da 7 Mayıs belirlendi.



