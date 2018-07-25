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Trump'tan “skandal“ Kudüs açıklaması

Trump'tan “skandal“ Kudüs açıklaması

25 Temmuz 2018 Çarşamba 06:40
Trump'tan “skandal“ Kudüs açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili, "Krallardan, devlet başkanlarından, diktatörlerden telefon alıyordum. Herkesten telefon alıyordum. Neyle alakalı olduğunu bildiğimden 'Onları gelecek hafta arayacağımı söyleyin.' diyordum. Sonra onları arayıp 'Bu konuda neden böyle hissettiğinizi bilmiyordum, şey! artık çok geç.' dedim." ifadelerini kullandı. 

Trump, Kansas'ta Dış Savaş Gazileri Ulusal Kongre'sinde konuştu. 

Kendisinden önceki çoğu başkanın ABD elçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde sözler verdiğini ama hiçbirinin bu vaadi yerine getirmediğini söyleyen Trump, "Bunun nedenini anlıyorum. Zamanı geldiğinde ve insanlar bu konuda dedikoduları duymaya başladıklarında, bana yalvaran, bunu yapmamamızı isteyen dünyanın her tarafından, her liderden telefonlar yağıyordu. Haklı olarak ben de aramalarına asla cevap vermedim. Bunu yaptıktan sonra onları geri aradım." dedi.

Seleflerine dışardan Kudüs konusunda büyük baskı yapıldığını dile getiren Trump, şöyle devam etti:

"Krallardan, devlet başkanlarından, diktatörlerden telefon alıyordum. Herkesten telefon alıyordum. Neyle alakalı olduğunu bildiğimden 'Onları gelecek hafta arayacağımı söyleyin.' diyordum. Sonra onları arayıp 'Bu konuda neden böyle hissettiğinizi bilmiyordum, şey! artık çok geç.' dedim." 

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına en çok Hristiyan Evanjeliklerin sevindiğini belirten Trump, "Bunu yaptık. Bununla gurur duyuyoruz. Keyfini çıkarın." diye konuştu.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA SİNYALİ

Trump, ABD'yi, "tek taraflı" ve "berbat" olarak nitelendirdiği İran nükleer anlaşmasından çıkardığını ifade ederek, "İran artık aynı ülke değil." dedi.

Donald Trump, "Ne olacağını göreceğiz, ama biz bir önceki yönetim tarafından yapılan felaket bir anlaşma değil, gerçek bir anlaşma yapmaya hazırız." ifadesini kullandı. 

 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 10:15
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