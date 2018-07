Trump'tan May'e Brexit eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı TheresaMay'e İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) müzakereleri konusunda verdiği tavsiyelerin dinlenmediğini söyledi.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Trump, May’inBrexit müzakerelerine ilişkin açıkladığı yeni yaklaşımı eleştirerek, “Eğer böyle bir anlaşmaya varırlarsa, bizim muhatabımız İngiltere değil, AB olacak. Bu da muhtemelen İngiltere’nin ABD ile yapabileceği herhangi bir ticaret anlaşmasını öldürecek. AB ile yeterince güçlük yaşıyoruz zaten.” diye konuştu.

“Ben müzakereyi çok daha farklı yapardım.” ifadesini kullanan Trump, bunu May’e söylediğini kaydetti. Trump, "Ancak benimle aynı görüşte değil ve dinlemedi. Farklı bir yol izledi. Tam tersini yaptı. Olabilir. En iyi bildiği yoldan müzakere etmeli. Fakat şu an olup bitenler çok kötü.” dedi.

BORİS JOHNSON

İngiltere kabinesinde Brexit stratejisine ilişkin bu hafta yaşanan istifaları takip ettiğini belirten Trump, “May’in izlediği yol referandumdan çıkan değil. Dolayısıyla pek çok insan bundan hoşlanmıyor.” görüşünü dile getirdi.

Hafta başında Dışişleri Bakanlığından istifa eden Boris Johnson ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Trump, şöyle devam etti:

“Çok yetenekli biri. Büyük saygı duyuyorum. Bence harika bir başbakan olurdu.” ifadesini kullandı. Johnson’ın da kendisiyle ilgili övgü dolu sözler kullandığını bildiğini aktaran Trump, “İstifasına çok üzüldüm. Ümit ederim bir noktada hükümete döner.”

SADIK HAN

Trump Londra’nın İşçi Partili Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han ile ilgili ise olumsuz değerlendirmelerini sürdürdü. “Yaşanan teröre bakın. Londra’da olup bitenlere bakın.” ifadelerini kullanan Trump, “Bence Han terör konusunda kötü iş çıkardı. Burada olup biten korkunç şeylere bakılınca bence suçla mücadelede de kötü iş çıkardı.” dedi.

Londra’daki göçmen nüfusun yoğunluğuyla ilgili Han’ı suçlayan Trump, “Milyonlarca insanın Avrupa’ya gelmesine izin vermek bence çok, çok üzücü. Daha da spesifik konuşabilirim. Londra’da çok kötü iş çıkaran bir belediye başkanınız var.” görüşünü paylaştı.

Avrupa’ya göçe izin verilmesinin utanç verici olduğunu savunan Trump, “Bence bu Avrupa’nın dokusunu değiştirdi. Çok hızlı harekete geçilmezse, Avrupa artık eskisi gibi olmayacak. Bunu olumlu anlamda söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

Han’ın kendisine yönelik bugünkü protestolar sırasında İngiliz parlamentosu üzerinde uçurulacak “Trumpbalonu”na izin vermesini de eleştiren Trump, şunları kaydetti:

“Londra’yı şehir olarak severdim. Çok uzun zamandır gelmedim. Ancak buraya hoş gelmediğinizi hissettirdiklerinde, niye burada kalasınız ki?”

Trump İngiliz halkının kendisinden hoşlandığını ancak yöneticilerin farklı bir tutum aldığını da iddia etti.

PROTESTOLARLA KARŞILANDI

Trump 4 günlük ziyaret için dün geldiği İngiltere'de protestolarla karşılanmıştı. Bugün de başta Londra olmak üzere ülkenin pek çok kentinde yüz binlerce kişinin katılacağı Trump karşıtı gösteriler yapılması bekleniyor.

Gösterilerden uzak kalmak isteyen Trump, İngiltere içindeki seyahatlerinde askeri helikopter kullanıyor.

Gösteriler nedeniyle olağanüstü önlemler alan İngiliz polis teşkilatı ScotlandYard, ziyaret süresince 4 binden fazla polisi görevlendirirken, bazı kentlerdeki izinleri de askıya aldı.

Bugün May ile bir çalışma yemeğinde bir araya gelecek Trump, daha sonra Windsor kentinde Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek. Trump'ın bu akşam İskoçya'ya hareket etmesi ve hafta sonunu orada kendisine ait golf tesislerinde geçirmesi öngörülüyor.

TRUMP - HAN POLEMİĞİ

Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadık Han, Trump'ın Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişlerini kısıtlamaya dönük düzenlemelerini eleştirmiş ve İngiltere'ye yapacağı ziyarete karşı olduğunu açıklamıştı.

Trump da Twitter hesabından geçen yıl Londra'da meydana gelen terör saldırılarından Han'ı sorumlu tutan mesajlar paylaşmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de geçen yıl ocak ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Trump’a, Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi davetini iletmiş ve davet kabul edilmişti.

Ancak Trump’a yapılan davet İngiltere’de kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, ziyaretin iptali için çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

TRUMP'A KARŞI 2 MİLYONA YAKIN İMZA

Ziyaretin iptali için 2 milyona yakın imzayla parlamentoya dilekçe sunulurken, muhtemel bir ziyaret esnasında Parlamento Başkanı John Bercow da milletvekillerine hitap etmesi için Trump'ı davet etmeyeceğini açıklamıştı.

Trump’ın geçen yaz gerçekleşmesi öngörülen ziyareti, tepkiler üzerine belirsiz tarihe ertelenmişti. Ziyaretin ABD’nin bu yıl hizmete girmesi öngörülen yeni Londra Büyükelçilik binası için yapılacak açılış vesilesiyle gerçekleşmesi bekleniyordu ancak bu plan da son dakikada iptal edilmişti.

Trump’a karşı ülkede biriken tepkide geçen yıl İngiltere’nin aşırı sağcı örgütü Britain First’in (Önce Britanya) İslam karşıtı videolarını Twitter hesabından paylaşması da etkili oldu.