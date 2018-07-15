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Trump'tan May'e “AB'yi dava et“ tavsiyesi...

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Brüksel ile müzakerelere gitmek yerine Avrupa Birliği'ni (AB)

Trump'tan May'e “AB'yi dava et“ tavsiyesi...

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Brüksel ile müzakerelere gitmek yerine Avrupa Birliği'ni (AB)

15 Temmuz 2018 Pazar 13:51
Trump'tan May'e “AB'yi dava et“ tavsiyesi...

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Brüksel ile müzakerelere gitmek yerine Avrupa Birliği'ni (AB) "dava etmesi gerektiğini" söylediğini açıkladı.

May, İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yayınlanan "Andrew Marr Show" programına konuk oldu.

Trump'ın İngiltere ziyareti ile İngiltere'nin AB'den ayrılığı (Brexit) konularına değinilen programda May'e, Trump'ın Brexit'e ilişkin kendisine ne tür tavsiyelerde bulunduğu soruldu.

May de buna cevaben, "Bana AB'yi dava etmem gerektiğini söyledi. Müzakerelere gitmemem, dava etmem gerektiğini (söyledi)." dedi.

Theresa May, cuma günü Trump ile düzenledikleri ortak basın toplantısında ise başkanın "müzakerelerden kaçmayın yoksa tıkanırsınız" dediğini anımsatarak, "Bu nedenle ben de Britanya için en iyi anlaşmayı sağlamak üzere (AB ile) masaya oturmak istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump, Brexit konusunda May'e bazı tavsiyelerde bulunduğunu söylemiş ancak May'in kendisiyle aynı görüşte olmadığını belirterek "(Beni) dinlemedi. Farklı bir yol izledi. Tam tersini yaptı. Olabilir. En iyi bildiği yoldan müzakere etmeli." demişti.

 

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Son Güncelleme: 15.07.2018 17:03
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