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Trump'tan “Kaşıkçı'yı Serseri Katiller Öldürmüş Olabilir“ Açıklaması

Trump'tan “Kaşıkçı'yı Serseri Katiller Öldürmüş Olabilir“ Açıklaması

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:05
Trump'tan “Kaşıkçı'yı Serseri Katiller Öldürmüş Olabilir“ Açıklaması

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "(SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLME İHTİMALİNE İLİŞKİN) BUNLAR SERSERİ KATİLLER OLABİLİR. KİM BİLİR? BUNUN SONUNA KADAR GİTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme ihtimaline ilişkin, "Bunlar serseri katiller olabilir. Kim bilir? Bunun sonuna kadar gitmeye çalışıyoruz." dedi.

Trump, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına değerlendirmeler yaptı.

Sabah saatlerinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda Cemal Kaşıkçı konusunu görüştüğünü ve Kral Selman'ın "Kaşıkçı'ya ne olduğu konusunda bir bilgiye sahip olduklarını kesin bir dille reddettiğini" belirtti.

POMPEO TÜRKİYE'YE DE GİDEBİLİR

Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir saat içinde uçağa binerek Suudi Arabistan'a gitmesi konusunda talimat verdiğini ve Pompeo'nun gerekli olması halinde Türkiye'ye de gideceğini söyledi.

Trump, Kral Selman'ın kendisine Türkiye ile Suudi Arabistan'ın el ele verip bu konuyu soruşturacaklarını söylediğini de iletti.

"SERSERİ KATİLLER OLABİLİR"

ABD Başkanı Trump, Kral Selman'ın Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin sözlerine atıfta bulunarak, "O gerçekten bilmiyor. Onun aklını okumak istemem ama bana sanki bu kişiler (Kaşıkçı'yı öldürenler) serseri katiller olabilir gibi geldi. Kim bilir? Bunun sonuna kadar gitmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan vatandaşına ne olduğu konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı ile konuştum. Kral bana, olanlara yanıt bulmak için Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kral Selman ile görüşmesi için acilen bu ülkeye göndereceğini de belirtmişti.

 

Son Güncelleme: 15.10.2018 21:21
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