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"Trump'tan İran'a gözdağı"

ABD Başkanı Trump, "İran nükleer programa başlarsa çok sert sonuçları olacak. İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak" dedi.

"Trump'tan İran'a gözdağı"

ABD Başkanı Trump, "İran nükleer programa başlarsa çok sert sonuçları olacak. İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak" dedi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 22:20
"Trump'tan İran'a gözdağı"

Trump'tan İran'a gözdağı

ABD Başkanı Trump, "İran nükleer programa başlarsa çok sert sonuçları olacak. İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında altı dünya ülkesiyle İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan ülkesinin çekildiğini dün yaptığı konuşmayla açıklamıştı.

Trump'ın kararına İsrail ve Suudi Arabistan dışında destek veren bir ülke çıkmazken, anlaşmanın altında imzası bulunan diğer ülkeler anlaşmaya bağlılıklarını sürdüreceklerini belirtmışti.

TRUMP'TAN GÖZDAĞI

ABD Başkanı Trump İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, 'İran nükleer programa başlarsa çok sert sonuçları olacak. İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak' dedi.

Öte yandan Amerika Savunma Bakanı, anlaşmadan çekilmelerine rağmen Ameriken askeri harcamalarında bütçe artırımına ihtiyaç  duyulmadığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
TrumpIranGözdağı
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