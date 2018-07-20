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Trump'tan Erdoğan'a çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’de tutuklu olan papazın serbest bırakılması çağrısını yeniledi.

Trump'tan Erdoğan'a çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’de tutuklu olan papazın serbest bırakılması çağrısını yeniledi.

20 Temmuz 2018 Cuma 00:38
Trump'tan Erdoğan'a çağrı

Trump'tan Erdoğan'a çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’de tutuklu olan papazın serbest bırakılması çağrısını yeniledi.

Türkiye'den iadesini istediği ve terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD uyruklu Papaz AndrewCraig Brunson'un yargılandığını davada tutukluluğuna karar verilmesinden sonra ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı Twitterüzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak Brunson'un serbest bırakılmasını istedi. 

Trump, “Tam bir rezalet. Türkiye saygın bir Hristiyan din adamını serbest bırakmıyor. Çok uzun zamandır tutuyorlar. Erdoğan, bir şeyler yapmalı, onu salmalı. Bu mükemmel Hristiyan babanın serbest bırakılması lazım. Ailesinin ona çok ihtiyacı var' dedi.
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