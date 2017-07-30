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30 Temmuz 2017 Pazar 06:50

Trump'tan Cumhuriyetçilere "Kuralları Değiştirin" Çağrısı

Trump'tan Cumhuriyetçilere 'Kuralları Değiştirin' Çağrısı
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TRUMP: "CUMHURİYETÇİ SENATO ŞİMDİ 60 OY KURALINDAN KURTULMAK ZORUNDA. BU KURAL, CUMHURİYETÇİ PARTİYİ ÖLDÜRÜYOR VE 8 DEMOKRATIN ÜLKEYİ KONTROL ETMESİNE İZİN VERİYOR. SENATODA 200 YASA TASARISI BEKLİYOR. ŞAKA GİBİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilere Senatonun oylama kurallarını değiştirmeleri çağrısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sigortası reformunda yaşanan başarısızlığı Senatonun oylama kurallarına bağladı.

Cumhuriyetçi Senatonun, 60 oy kuralından şimdi kurtulmak zorunda olduğunu belirten Trump, paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Bu kural, Cumhuriyetçi Partiyi öldürüyor ve 8 Demokratın ülkeyi kontrol etmesine izin veriyor. Senatoda 200 yasa tasarısı bekliyor. Şaka gibi.

Çoktandır miadını doldurmuş kürsü işgali kuralı artık gitmeli. Bütçe uzlaşma prosedürü Cumhuriyetçileri Senatoda öldürüyor. Mitch McConnell (Senato Çoğunluk Lideri ), şimdi git 51 oy al ve kazan. Bunun zamanı geldi.

Cumhuriyetçiler, 51 çoğunluk oyuna şimdi geçmezlerse Senatoda asla kazanamayacak. Sadece budala gibi gözüküyor ve vakit harcıyorlar. 8 Demokrat ABD Senatosunu tamamen kontrol ediyor. Sağlık reformu gibi pek çok muazzam Cumhuriyetçi yasa teklifi hiçbir zaman geçmeyecek. Zeki olun."

Trump'ın bu açıklamaları, Cumhuriyetçi Senato liderlerinin eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan mevcut sağlık yasasının (Obamacare) büyük bölümünü iptal etmeye yönelik tüm girişimlerinin başarısız olmasının ardından geldi.

ABD Senatosu, perşembeyi cuma bağlayan gece yapılan oylamada, Cumhuriyetçi Partinin son sağlık reformu tasarısını 49'a karşı 51 oyla reddetmişti.

Demokrat ve bağımsız senatörlerin topyekun karşı çıktığı tasarıya, üç Cumhuriyetçi temsilci de "hayır" oyu vermişti. Muhalif tarafta yer alan Cumhuriyetçiler arasında geçen hafta beyninde tümör olduğunu öğrendiği halde oylamaya katılan 80 yaşındaki John McCain'in olması oylamanın sonuncunda büyük rol oynamıştı.

TASARI, ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASINI KALDIRMAYI ÖNGÖRÜYORDU

"Sağlık Hizmetleri Özgürlük Yasası" (HCFA) başlığını taşıyan 8 sayfalık yeni tasarı, Obamacare çerçevesinde zorunlu olan sağlık sigortasının tamamen isteğe bağlı olmasını öngörüyordu.

Yasa teklifi, ayrıca Obamacare'in 50 ve üzerinde çalışanı bulunan iş yerlerine sağlık sigortası sağlama zorunluğunu kaldırmayı hedefliyordu.

Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak karşı çıktıkları kürtaj ve doğum kontrolü gibi hizmetleri sunan kamu destekli aile planlama merkezi Planned Parenhood'a sağlanan finansmanı kesecek tasarı, ayrıca eyaletlere kendi sağlık sigortası muafiyetlerini belirlemeleri için daha fazla esneklik tanınmasını da içeriyordu.

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