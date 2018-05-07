Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100866
ALTIN
180.351
DOLAR
4.2564
STERLİN
5.7865
EURO
5.0789
Sapık teminata bağlandı
SAPIK TEMİNATA BAĞLANDI
Yağmur ve dolu zarara yol açtı
YAĞMUR VE DOLU ZARARA YOL...
Devletin gizli bilgileri ile yakalandı
DEVLETİN GİZLİ BELGELERİ İLE YAKALANDI
Aldağ'a 9 yıl hapis cezası
ALDAĞ'A 9 YIL HAPİS CEZASI
banner256

Trump'tan CIA Direktörü Adayına Destek

 ABD Başkanı Donald Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel'in "terör konusunda çok sert olması" nedeniyle istenmediği değerlendirmesinde bulundu. 

Trump'tan CIA Direktörü Adayına Destek

 ABD Başkanı Donald Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel'in "terör konusunda çok sert olması" nedeniyle istenmediği değerlendirmesinde bulundu. 

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:28
Trump'tan CIA Direktörü Adayına Destek

 ABD Başkanı Donald Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel'in "terör konusunda çok sert olması" nedeniyle istenmediği değerlendirmesinde bulundu. 

Trump, Twitter hesabında "Haspel, teröristlere karşı çok sert olduğundan ateş altında. Bu çok tehlikeli zamanda, Demokratların terör konusunda çok sert olması sebebiyle kurtulmak istediği, en nitelikli kişiye, kadına sahibiz. Kazan Ginaa!" paylaşımında bulundu. 

ABD Başkanı'nın CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği Haspel'in, bazı Beyaz Saray yetkililerinin "işkenceci bir isim Senato'da onay alamaz." şeklindeki endişelerini dile getirmesinin ardından adaylıktan geri çekilmek istediği iddia edilmişti.

Washington Post gazetesinin, adının açıklanmasını istemeyen 4 üst düzey Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde, Haspel'in cuma günü adaylıktan çekilmek istediğini ilettiği kaydedilmişti.

Habere göre, Beyaz Saray yetkilileriyle yapılan cuma günkü toplantıda, 2001 yılından sonra CIA'in, yüze su dökülerek boğulma hissi yaratan işkence yöntemi dahil yurt dışındaki bazı gizli alıkoyma merkezlerindeki tartışmalı sorgu tekniklerine Haspel'in adının karışmış olmasının Senato'da işleri zora sokacağı dile getirilmişti.

Toplantının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ve bazı diğer Beyaz Saray yetkililerinin, CIA'in Virginia'daki merkezine giderek Haspel ile görüştükleri ve kendisini ikna ettikleri belirtilmişti.

CIA'de 33 senelik deneyimine rağmen 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra teşkilatın gizli alıkoyma merkezleri veya hapishanelerindeki işkencelere adı karışan Haspel'in, Senato'dan onaylanma sürecinin oldukça zor geçeceği ifade ediliyordu.

Haspel'in Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilmesi, teşkilatın ilk yurt dışı gizli hapishanesini kurduğu Tayland'da birçok şüpheliye işkence edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Washington'da tartışma konusu olmuştu. 

California eyaleti Senatörü Demokrat Dianne Feinstein, Oregon eyaleti Senatörleri Demokrat Ron Wyden ve Martin Heinrich, CIA'in Haspel konusunda daha fazla bilgiyi kamuoyuyla paylaşmasını talep etmişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, teşkilatın dün Haspel ile ilgili bazı gizli bilgileri adaylık sürecinde incenlemesi için senatörlerle paylaşmayı kabul ettiği ileri sürülmüştü.

Haspel onay alması halinde ilk kadın CIA Direktörü olacak.

 


Son Güncelleme: 07.05.2018 23:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlerce kulağından şikayet etti… Doktora gittiğinde ise…
Günlerce kulağından şikayet etti… Doktora gittiğinde ise…
Hindistan'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk hayatını kaybetti. 
Hindistan'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk hayatını kaybetti. 
Abd
Abd "büyük Güç Rekabetine" Karşı İkinci Filo’yu Tekrar Kuruyor
Rusya'da Hükümet İstifa Etti
Rusya'da Hükümet İstifa Etti
Rusya'da Putin'in Başbakan Adayı Yine Medvedev
Rusya'da Putin'in Başbakan Adayı Yine Medvedev
Ferguson Yoğun Bakımda...
Ferguson Yoğun Bakımda...
Yemen'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Hava Saldırısı!
Yemen'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Hava Saldırısı!
Rusya'da Hükümet İstifa Etti
Rusya'da Hükümet İstifa Etti
Nestle İle Starbucks'tan 7.15 Milyar Dolarlık Ortaklık
Nestle İle Starbucks'tan 7.15 Milyar Dolarlık Ortaklık
Oruç Tutmak Kök Hücrelerin Yenilenme Fonksiyonunu Artırıyor
Oruç Tutmak Kök Hücrelerin Yenilenme Fonksiyonunu Artırıyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim