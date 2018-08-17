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Trump'tan bir Türkiye tehdidi daha!

ABD Başkanı Trump gece yarısı paylaştığı bir tweet ile Türkiye'yi bir kez daha tehdit etti.

Trump'tan bir Türkiye tehdidi daha!

ABD Başkanı Trump gece yarısı paylaştığı bir tweet ile Türkiye'yi bir kez daha tehdit etti.

17 Ağustos 2018 Cuma 18:47
Trump'tan bir Türkiye tehdidi daha!

ABD Başkanı Trump gece yarısı paylaştığı bir tweet ile Türkiye'yi bir kez daha tehdit etti.

TrumpTwitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'li Rahip Brunson'a ilişkin, "Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Rahip Andrew Brunson ile ilgili Washington yönetiminden tehdit dolu mesaj ve tweetler gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald TrumpTürkiye saatiyle gece 2:30'da ABD saatiyle saat 20:30'da yine Twitter üzerinde Türkiye'ye mesajlar yolladı. Trumpmesajında yine Rahip Andrew Brunson'ın tutuklu kalmasını eleştirirken bu kez Türkiye ile ilişkilerin azaltılacağını söyledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ AZALTIYORUZ"

ABD Başkanı Trump şu tweet'i attı: "Türkiye uzun yıllar ABD'den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahipi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz." 

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