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Trump'tan bir Suriye kararı daha!

Trump yönetimi, Suriye'nin kuzeydoğusuna verilen ABD desteğini kesme kararı aldı. Reuters'a konuşan bir dışişleri yetkilisi, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelere daha fazla destek aktarmak ve bu bölgeye odaklanmak için böyle bir karar aldığını söyledi. ABD'nin desteğini arttırmak istediği Suriye'nin kuzeydoğusundaki birçok bölge terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunuyor.

Trump'tan bir Suriye kararı daha!

Trump yönetimi, Suriye'nin kuzeydoğusuna verilen ABD desteğini kesme kararı aldı. Reuters'a konuşan bir dışişleri yetkilisi, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelere daha fazla destek aktarmak ve bu bölgeye odaklanmak için böyle bir karar aldığını söyledi. ABD'nin desteğini arttırmak istediği Suriye'nin kuzeydoğusundaki birçok bölge terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunuyor.

20 Mayıs 2018 Pazar 12:37
Trump'tan bir Suriye kararı daha!

Trump'tan bir Suriye kararı daha: ABD desteği YPG bölgesine kayacak!

Trump yönetimi, Suriye'nin kuzeydoğusuna verilen ABD desteğini kesme kararı aldı. Reuters'a konuşan bir dışişleri yetkilisi, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelere daha fazla destek aktarmak ve bu bölgeye odaklanmak için böyle bir karar aldığını söyledi. ABD'nin desteğini arttırmak istediği Suriye'nin kuzeydoğusundaki birçok bölge terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunuyor.

Geçtiğimiz aylardaSuriye'deki iç savaş için ayrılan 200 milyon dolarlık kaynağı donduran ABD yönetiminin şimdi de ülkenin kuzeybatısından tüm desteğini çekme kararı aldığı iddia edildi.

CBS'de yer alan habere göre Suriye'nin kuzeybatısındaki desteğini çekmeye hazırlanan Trump yönetimi, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG tarafından kontrol edilen bölgelere yoğunlaşma kararı aldı.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, karardan İdlib'e giden insani yardımların etkilenmeyeceğini söyledi.

Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından Rueters'a yapılan açıklamada, 'Kuzeybatı Suriye'deki ABD desteği, kuzeydoğu Suriye'deki önceliklere desteğin arttırılması için donduruldu' ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında Suriye için ayrılan 200 milyon dolarlık fonu dondurma kararı almış, ABD yönetimi de Washington'ın Suriye'deki rolünü yeniden değerlendirmeye başlamıştı. ABD'li bir yetkili, 'yeniden değerlendirme'nin halen devam ettiğini belirtti.

Trump yine Mart ayında Ohio'da bir konuşma yapmış ve konuşmasında ABD askerlerinin Suriye'den çekilme zamanının geldiğini söylemişti. Ancak Nisan ayında Doğu Guta'da yaşandığı iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD güçlerinin ülkeye düzenlediği saldırılar, Washington'ın Suriye'deki rolünü derinleştirmişti.

Bir başkan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ülkenin kuzeybatısına yönelik yardımların kesilmesinin aylar sürebileceğini belirtti. ABD'li yetkili, Trump'ın daha önce eleştirdiği Irak örneğine benzer bir biçimde bölgede şiddetin artabileceği ve radikallerin bunu kullanabileceğinden endişe edildiğini belirtti.

ABD Savunma BakanlığıIrak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın elindeki bölgelerin yüzde 98'ini kaybettiğini tahmin ediyor ancak ABD'li askeri yetkililer bu bölgelerde istikrar sağlanamazsa örgütün yeniden bu bölgeleri ele geçirebileceği yönünde uyarılar yapıyor.

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