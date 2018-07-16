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Trump'tan Avrupa Birliği'ne “düşman“ nitelemesi

Trump'tan Avrupa Birliği'ne “düşman“ nitelemesi

16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:05
Trump'tan Avrupa Birliği'ne “düşman“ nitelemesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada "Ticarette bize yaptıkları konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) düşman olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump, Putin ile görüşmek üzere gittiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki ziyareti öncesinde CBS televizyonunda açıklamalarda bulundu. 

Trump, "Bizim çok düşmanımız var. Ticarette bize yaptıkları konusunda Avrupa Birliği'nin düşman olduğunu düşünüyorum. Şimdi Avrupa Birliği'nden beklemezsiniz ama düşmanlar" şeklinde konuştu. 

Çin'i, ekonomik olarak Rusya'yı da çeşitli şekillerde "düşman" olarak tanımlayan Trump, "Ama bu onların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hiçbir şey demek değil. Onların rekabetçi olduğu anlamına geliyor." dedi. 

Avrupa'yı neden düşman listesinin başına koyduğu sorulması üzerine Trump, Avrupa'yı da diğerleri ile zikrettiğini, Avrupa ülkelerinin ABD'den nemalandığını ancak bu ülkelerin birçoğunun NATO kapsamında taahhütlerini yerine getirmediğini savundu.  

Trump geçen hafta NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deydi. Daha sonra Londra'ya temaslarda bulunan Trump bugün Helsinki'de Putin ile görüşecek.

 

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Son Güncelleme: 16.07.2018 10:45
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