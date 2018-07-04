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"Trump'tan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na “Cadı Avı“ Suçlaması"

 ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) 680 milyon telefon çağrı kaydını ve mesajını silmesine ilişkin, "Mahremiyet ihlali mi? Teknik düzensizlikleri bahane gösteriyorlar. Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Trump'tan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na “Cadı Avı“ Suçlaması"

 ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) 680 milyon telefon çağrı kaydını ve mesajını silmesine ilişkin, "Mahremiyet ihlali mi? Teknik düzensizlikleri bahane gösteriyorlar. Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:23
"Trump'tan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na “Cadı Avı“ Suçlaması"


 ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) 680 milyon telefon çağrı kaydını ve mesajını silmesine ilişkin, "Mahremiyet ihlali mi? Teknik düzensizlikleri bahane gösteriyorlar. Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

NSA'nın yabancı casusluk faaliyetlerini takip ettiği telefon kayıtlarının da bulunduğu veri tabanının "teknik aksaklıklardan" dolayı silindiğini duyurmasının ardından Trump, kuruma yüklendi.

Twitter hesabı üzerinden dün bir açıklama yapan Donald Trump, "Vay be! NSA 680 milyon telefon çağrısı ve mesaj kaydını sildi. Mahremiyet ihlali mi? Teknik düzensizlikleri bahane gösteriyorlar. Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

NSA, teknik aksaklıklar nedeniyle yetkileri olmadığı halde bazı kişileri dinlemiş olma ihtimaline karşı, 2015 yılından bu yana toplanan tüm telefon çağrıları ve kısa mesaj kayıtlarını sileceğini açıklamıştı.

Silinecek kayıtların arasında, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine karıştığına ilişkin soruşturmada kanıt sayılabilecek kayıtların olup olmadığı bilinmiyor.

NSA ağırlıklı olarak yabancı casusluk faaliyetlerini takip etmek amacıyla ülke içinde ve dışında kayıt topluyor.

NSA, aynı zamanda, Rusya'nın, ABD başkanlık seçimleri sürecinde, "Amerikan demokrasisine zarar vermek" ve "Trump'ın lehine, Demokrat aday Hillary Clinton'a karşı karalama kampanyaları yapmak" üzere faaliyet yürüttüğü iddialarını destekleyen istihbarat kurumlarından biri olarak biliniyor.

 

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Son Güncelleme: 04.07.2018 13:47
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