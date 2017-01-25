Trump Sınıra Duvar ve Göçmenlere Yasak Adımını Atıyor!

ABD Başkanı, kampanya döneminde söz verdiği Meksika sınırına duvar inşaatını bugün başlatıyor. Ayrıca Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somalilere verilecek vizeler askıya alınıyor.

Göreve gelir gelmez dünyayı sarsan ABD Başkanı Donald Trump, bugün Meksika sınırına duvar örmeyi başlatıyor ve yedi ülkeden göçmenlerin ülkeye girişini yasaklıyor. Amerikan medyası, söz konusu yasakların dört ay süreceğini yazıyor.

Kampanya döneminde Müslümanların ABD'ye girişini engelleyeceğini ve ABD'deki Müslümanları fişleyeceğini ilan eden ABD Başkanı, sık kullandığı sosyal medya platformu Twitter'dan "Yarın (Çarşamba) Ulusal Güvenlik için büyük bir gün. Birçok şeyle birlikte o duvarı da inşa edeceğiz!" mesajını paylaştı.

Göçmen ve İslam karşıtı Trump'ın seçim kampanyasında verdiği sözler arasında, Meksika sınırına duvar örülmesi ve bunun maliyetinin de ABD'nin güney komşusuna ödetilmesi yer alıyordu.

ABD Başkanı'nın bugün imzalayacağı kararnameyle duvar inşaatının resmen başlaması bekleniyor.

Reuters haber ajansına göre, imza atılacak yeni düzenlemeler arasında ülkeye göçmen girişini sınırlayan kararnameler de var.

Yeni dönemde mültecilerin ABD'ye girişi durdurulacak, Suriye, Irak, İran, Somali, Sudan, Libya ve Yemenlilere verilecek vizeler askıya alınacak.

ABD yasalarına göre, Başkan göçmenlerin kabulünü durdurup ülkeye girişleri sınırlayabiliyor.





PETROL BORU HATLARINA ONAY VERDİ

Trump ayrıca, eski başkan Barack Obama'nın askıya aldığı Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatları projesini dün itibariyle yeniden yürürlüğe koydu.

ABD Başkanı'nın projelere imza atmasıyla ülkede gösteriler de başladı. Yüzlerce kişinin katıldığı New York'taki protestoda yer alan isimler arasında, ünlü oyuncu Jane Fonda da vardı. 'Keystone'nu durdur' yazılı bir pankart taşıyan 79 yaşındaki oyuncu, "Trump bunu yasadışı bir şekilde yapıyor" dedi. Fonda, Kızılderililerin kutsal kabul ettiği topraklardan geçecek petrol boru hattı için kabilelerden izin alınmasını istiyor.

Trump International Hotel ve Tower'ın bulunduğu Columbus Meydanı'ndaki gösteride, 2010 Oscar adayı Gasland belgesel filminin yönetmeni Josh Fox da vardı. Josh Fox, "Trump bu projeye şiddetle karşı çıkan milyonlarca kişiyi görmezden geliyor ve kendi meşruluğunu tehlikeye atıyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda Kızılderililerin protesto gösterilerinde bulunduğu Kuzey Dakota'nın Standing Rock bölgesine giden Fox, yapılan barışçıl protestoları ve protestolara polisin sert müdehalelerini filme kaydetmişti.

Özellikle Dakota'da haftalar süren ve kar yağışı altında da devam eden protestolar olmuştu.



ÇİN ANINDA YANIT VERDİ

20 Ocak'ta yemin eden Donald Trump, şimdiye kadar Çin'le karşı karşıya geldi, İsrail'e bayram ettirdi, medyaya savaş açtı, uluslararası ticaret anlaşmasını iptal etti ve Obama tarafından üç kez reddedilen iki ayrı boru hattına dün imza attı.

Trump'ın Güney Çin Denizi'ndeki adalarla ilgili sözlerine tepki gösteren Çin, söz konusu adalar üstünde egemenliğinin tartışmasız olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı ve ekibi, Pekin yönetiminin bölgedeki toprak kazanımlarının önüne geçmeyi planlıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 'Menfaatlerimizi koruduğumuzdan emin olacağız' dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise, Washington'ı Güney Çin Denizi'yle ilgili konuşma ve eylemlerinde dikkatli olması için uyardı.

İSRAİL BAYRAM EDİYOR

Göçmen ve İslam karşıtı açıklamalarıyla bilinen Trump'ın ABD Başkanı olmasına en çok sevinen ülke ise, İsrail oldu. Devir teslimin üzerinden saatler geçmeden Tel Aviv yönetimi işgal altındaki Filistin topraklarında 560 yeni konutu onayladı. İsrail'den "Donald Trump'ın başkan olmasıyla oyunun kuralları değişti. Barack Obama dönemindeki gibi artık ellerimiz bağlı değil" açıklaması geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer ise, yeni başkanın kampanya döneminde verdiği büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağı vaadinin de ilerleyen dönemde masaya geleceğini ilan etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Washington'a davet eden ABD Başkanı'nın ilk görüştüğü isimlerden biri de, Mısır'da iktidarı darbeyle ele geçiren Abdulfettah Sisi oldu.

Eski başkan Barack Obama ise, görevinin son gününde Filistin'e 221 milyon dolarlık yardımı onayladı.

BAĞDAT ÖFKELİ

Trump'ın CIA'i ziyaretinde sarfettiği 'Irak petrolü bizim olabilirdi' sözleri, başkent Bağdat'ta tepkiyle karşılandı. Başbakan Haydar el İbadi, "Trump'ın sözleri kabul edilemez" dedi

MEDYAYA SAVAŞ

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz medyaya savaş açan ve gazetecileri 'yeryüzündeki en sahtekar insanlar' olarak tanımlayan Trump, yemin törenine 1,5 milyon insanın katıldığını açıkladı.

Ancak, 2009'daki Barack Obama'nın yemin töreninde çekilmiş fotoğraflarla geçen hafta Cuma günü Washington'ı gösteren kareler bu açıklamayı yalanlıyor. Trump'ın yemin töreninde alanda büyük boşluklar göze çarpıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın ilk basın brifinginde medyaya öfke kusması, savaşı daha da büyüttü.

Amerikan medyası, Başkan Trump'ın danışmanlarıyla medya ile ilişkiler konusunda birbirine düştüğünü yazıyor.

Göreve geldiği ilk günde küresel çapta bir protestoya hedef olan ABD Başkanı, milyonlarca kadının hedefindeydi. 600'den fazla kentte sokağa çıkıp yürüyen göstericiler, 'Irkçılığa hayır, Trump'a hayır' sloganları attı.

TİCARET ANLAŞMASI İPTAL

İlk iş olarak Obama'nın sağlık programını iptal eden Trump, ayrıca ülkesini Trans Pasifik İşbirliği Anlaşması’ndan (TPP) çıkaran karara da imza koydu.

12 ülkeyi ilgilendiren anlaşmayı rafa kaldıran Trump, "Ticaret yapmaya devam edeceğiz ancak bire bir anlaşma olacak. Eğer biri yanlış davranırsa biz onlara fesih mektubu göndereceğiz. Ya onlar 30 gün içinde durumu düzeltir ya da biz ayrılırız" dedi.Henüz imza aşamasında olan TPP, Amerika’nın da katılımı ile hayata geçseydi dünya ticaretinin yüzde 40’ını elinde tutacaktı.

KÜRTAJA DESTEK VEREN GRUPLARA YARDIM KESİLDİ

ABD Başkanı, bir genelgeyle kürtajı destekleyen uluslararası gruplara federal yardım yapılmasını yasakladı.

Sosyal medya uygulaması Twitter'ı sıklıkla kullanan ABD'nin 45'inci başkanı, 8 Kasım'daki seçimleri Hillary Clinton'a karşı kazanmıştı.