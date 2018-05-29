Trump Sınıfta Kaldı! Yolladığı Mektuptaki Dil Bilgisi Hataları Ülkede Alay Konusu Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisi ile görüşmek isteyen emekli İngilizce öğretmenine yolladığı dil bilgisi hatalarıyla dolu mektup olay yarattı.

Florida'da 17 öğrencinin öldürüldüğü katliamın ardından Trump'la görüşmek için mektup yazan İngilizce öğretmeni Yvonne Mason,Beyaz Saray'dan gelen dil bigisi hatalarıyla dolu olan ve görüşme talebini reddeden yanıtı düzelterek geri yolladı. Mason, düzelttiği mektubu sosyal medyada da yayınladı.

İNGİLİZCESİ TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

Amerika başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana hemen hemen her yaptığı çok konuşulan Donald Trump şimdi de eski emekli İngilizce öğretmeni Yvonne Mason'a yolladığı mektup ile gündemde. Şimdi ABD'de yabancılara ve göçmenlere yönelik milliyetçi ve dışlayıcı bir dil kullanan Trump'ın İngilizce bilmemesi tartışılıyor.

The Independet gazetesinde yer alan habere göre, Florida eyaletinde 17 öğrencinin öldürüldüğü katliamın ardından emekli İngilizce öğretmeni Yvonne Mason, Başkan Trump'a mektup yazıp görüşmek istediğini bildirdi. Trump ise gramer hatalarıyla dolu yanıtında görüşme talebini reddetti.

Mason, Beyaz Saray'dan gönderilen ve başkan Trump imzalı mektuptaki yazım ve gramer hatalarını görünce şaşkınlık içinde kaldı. Mektubun üzerinde düzeltmeler yapan Mason, Trump'ın "ben" zamirini aşırı kullandığı notunu düştü, "devlet, millet, federal, başkan" gibi bir siyasetçinin günlük dilinde sıkça başvurduğu kelimelerin bile yanlış yazıldığının altını çizdi. Mason imla hatalarını düzelttiği mektubu da Beyaz Saray'a geri yolladı.

MEKTUBU İNTERNETTE YAYINLADI

Emekli İngilizce öğretmeni Yvonne Mason, Başkan Trump'tan gelen gramer ve yazım hatalarıyla dolu mektubun düzeltilmiş halini sosyal medyada da yayınladı. Mason, öğrencisi olsa Başkan Trump'ın kendisinden sadece "D" alacağını yazdı.

"ORTAOKUL ÇOCUĞU OLSA D VERİRDİM"

Atlanta'da yaşayan Mason "Mektubun birçok yazım hatası ile dolu olduğu için kendisinden geçer not alamayacağını" belirtti. Mason, "Eğer ortaokulda okuyan bir çocuk tarafından yazılmış olsaydı mektuba "C-' ya da 'D' notu vereceğini" kaydetti.

"Düzelttiği mektuba herhangi bir not vermemeyi tercih eden" Mason, Trump imzalı mektubu Beyaz Saray'a geri gönderdi. Mason, "Devletin en tepe makamında bir mektup aldığınızda en azında mektubun teknik olarak kusursuz olmasını beklersiniz" dedi. Trump ve ekibi daha önce de yazım hatalarından dolayı eleştiri almıştı.