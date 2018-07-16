Trump-Putin Zirvesi Sona Erdi..

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirve sona erdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan, Putin'in geç gelmesi nedeniyle bir saat gecikmeli başlayan zirve, yaklaşık 4 saat sürdü.

İki saatten fazla süren Trump ve Putin'in baş başa yaptığı görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Trump, bu sırada gazetecilere yaptığı açıklamada baş başa görüşmeyi "iyi bir başlangıç" olarak niteledi.



Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan zirvede, ABD-Rusya ilişkileri, ABD seçimlerine müdahale iddiası, Suriye, nükleer silahsızlanma, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri, Kırım'ın ilhakı ve Kuzey Kore gibi konuların ele alınması bekleniyordu.

Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "ABD'nin yıllardır süren ahmaklığı ve akılsızlığı, şimdi de cadı avı nedeniyle Rusya ile ilişkiler hiçbir zaman bu kadar kötü olmamıştı." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın mesajına yanıt olarak sosyal medyadaki resmi hesabından "Katılıyoruz" ifadesini paylaşmıştı.

Zirve, hem Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin soruşturmanın 12 Rus istihbarat görevlisi hakkında iddianame hazırlanması sonucu yoğunlaşması hem de ABD ile geleneksel müttefiki Avrupa ilişkilerinin kötüleştiği bir döneme denk geldi.

Dün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ni (AB) "düşman" olarak niteleyen Trump'ın Rusya için de daha önce "Düşmanımız değil, rakibimiz" dediği biliniyor. Daha önce Putin'e hayranlığını dile getiren Trump'ın Moskova yönetimi ile yakınlaşması Avrupa'da eleştiriliyor.