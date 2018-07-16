Trump-Putin Zirvesi Başladı!

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-AB ilişkilerinin zayıfladığı ve Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin soruşturmanın yoğunlaştığı bir dönemde özel bir zirvede Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi.



Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan zirve, daha önce planlandığı 13.00 yerine Putin'in geç gelmesi nedeniyle saat 14.00'te başladı.



Putin'den yaklaşık 25 dakika sonra da Trump, zirvenin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.



İki lider görüşmeden önce basına kısa birer açıklama yapıp kameralar önünde el sıkıştı. Trump "Dünyanın gözü burada. Karşılıklı görüşmemize başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.



Putin de, “Temaslarımız sürekli olarak devam ediyordu: Telefonda görüşüp çeşitli uluslararası etkinlikler kapsamında birkaç defa bir araya geldik. Fakat kuşkusuz, hem ikili ilişkilerimiz hem de dünyanın acılı noktaları (ki bunların sayısı az değil) hakkında konuşmamızın, bunlara dikkatimizi vermemizin vakti gelmişti.” Dedi.



İki lider, baş başa görüşmenin ardından çalışma yemeğine katılacak, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen, yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan zirvede, ABD-Rusya ilişkileri, ABD seçimlerine müdahale iddiası, Suriye, nükleer silahsızlanma, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri, Kırım'ın ilhakı ve Kuzey Kore gibi konuların ele alınması bekleniyor.



Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "ABD'nin yıllardır süren ahmaklığı ve akılsızlığı, şimdi de cadı avı nedeniyle Rusya ile ilişkiler hiçbir zaman bu kadar kötü olmamıştı." ifadelerini kullanmıştı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın mesajına yanıt olarak sosyal medyadaki resmi hesabından "Katılıyoruz" ifadesini paylaşmıştı.



"Cadı avı" ifadesiyle Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale etmesini kasteden Trump'ın zirveden beklentisinin düşük olduğu ifade ediliyor.



Zirve, hem Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin soruşturmanın 12 Rus istihbarat görevlisi hakkında iddianame hazırlanması sonucu yoğunlaşması hem de ABD ile geleneksel müttefiki Avrupa ilişkilerinin kötüleştiği bir döneme denk geldi.



Dün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ni (AB) "düşman" olarak niteleyen Trump'ın Rusya için de daha önce "Düşmanımız değil, rakibimiz" dediği biliniyor. Daha önce Putin'e hayranlığını dile getiren Trump'ın Moskova yönetimi ile yakınlaşması Avrupa'da eleştiriliyor.



Bu arada Putin, havaalanından zirvenin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayına, tanıtımı mayıs ayında yapılan zırhlı limuzini Kortezh ile geldi. Putin'in, Kortezh ile ABD Başkanı Trump'ın kullandığı The Beast (Canavar) adlı limuzine karşılık verdiği ileri sürüldü.



