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Trump, Putin İle Seçimlere Müdahale Konusunu da Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'de yapacağı zirvede Rusya'nın, 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını gündeme getireceğini söyledi.

Trump, Putin İle Seçimlere Müdahale Konusunu da Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'de yapacağı zirvede Rusya'nın, 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını gündeme getireceğini söyledi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 10:03
Trump, Putin İle Seçimlere Müdahale Konusunu da Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'de yapacağı zirvede Rusya'nın, 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını gündeme getireceğini söyledi.

Trump, Washington'dan New Jersey'e giderken Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Putin ile gelecek ay Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapacakları zirvede, Rusya'nın, ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının yanı sıra Ukrayna, Suriye ve Kırım meselelerini görüşeceğini ifade eden Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin soruya "Rusya'nın ne yapacağını göreceğiz." yanıtını verdi. 

Trump, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı meselesinin de selefi Barack Obama tarafından "talihsizce" ele alındığı değerlendirmesini yaptı. 

ABD Başkanı, Dünya Ticaret Örgütünden çıkmayı istediği yönündeki haberlerin aksine böyle bir planının olmadığını aktardı. 

Dünya Ticaret Örgütünün ABD'ye adil davranmadığına dair geçmişte dile getirdiği görüşünü yineleyen Trump, öte yandan örgütten ayrılmayı planlamadığını vurguladı. 

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen araçlara vergiyi artırıp artırmaması gerektiğine ilişkin soruşturmanın 3-4 hafta içinde tamamlanacağına dikkati çekerek, "Bir şeyler yapılmak zorunda. Ticaret konusunda bize adil davranılmıyor." diye konuştu.

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine NATO'ya daha fazla harcama yapmaları çağrısında da bulunan Trump, "ABD, herkesle kıyaslandığında çok daha fazla ödeme yapıyor." ifadesini kullandı. 

Trump, uçakta iç meselelere de değinerek bu yaz görevinden ayrılacağı iddia edilen Özel Kalem Müdürü John Kelly ile iyi geçindiğini kaydetti. 

Kelly için Trump, "Çok iyi bir ilişkimiz var. Harika bir adam." yorumunu yaptı. 

ABD Başkanı, Yüksek Mahkeme yargıçlığı için aklında 2'si kadın 5 ismin bulunduğunu, adayını 9 Temmuz'da açıklamayı düşündüğünü kaydetti. 

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Son Güncelleme: 30.06.2018 13:35
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