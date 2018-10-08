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“Trump Putin İçin Adeta Bir Hediye“

“Trump Putin İçin Adeta Bir Hediye“

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
“Trump Putin İçin Adeta Bir Hediye“

ESKİ ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MADELEINE ALBRIGHT: "(ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN) PUTİN İLE ARASINDA BENZERLİK HİSSETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"TRUMP'IN BİRÇOK ŞEKİLDE PUTİN İÇİN ADETA BİR HEDİYE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
 

Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ve Avrupa ülkelerine yönelik açıklamalarını eleştirerek Trump'ın bu anlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "adeta bir hediye" olduğunu söyledi. 

CNN televizyonunda Ferid Zekeriya'nın sorularını yanıtlayan Albright, Trump için "Putin ile arasında benzerlik hissettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

Albright, Rusya'nın ABD demokrasisinin altını oymak ve Washington ile müttefiklerinin arasını bozmak için çok çalıştığını kaydetti. 

Trump'ın Avrupa ve NATO'ya yönelik çıkışlarını hatırlatan Albright, "Trump'ın birçok şekilde Putin için adeta bir hediye olduğunu düşünüyorum." dedi.

Eski Başkan Bill Clinton döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Albright, ABD'de karar mekanizmalarının çalışmadığını öne sürdü. 

Putin'e yönelik ılımlı ifadelerinden dolayı ABD'de çokça eleştirilen Trump, NATO'yu ve Avrupa ülkelerini NATO kapsamında verdikleri taahhütleri yerine getirmemesi konusunda eleştirmesi ABD'de tartışmalara neden olmuştu.

 

Son Güncelleme: 08.10.2018 10:40
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